Der Play-by-Play-Ansager der Fredericksburg Nationals ist während des Reha-Einsatzes wild über Streiks von Stephen Strasburg

Washington Nationals-Ass Stephen Strasburg arbeitet sich zurück in die großen Ligen, nachdem er sich letztes Jahr einer weiteren Operation unterzogen hatte. Er ist derzeit in Fredricksburg, Virginia, im Single-A-Kader der Nationals. Am Montag zeigte er eine glänzende Leistung, als er fünf No-Hit-Innings warf.

Aber Straßburg war gestern nicht das Hauptereignis. Weit gefehlt. Joey Zanaboni ist der Play-by-Play-Ansager des Teams und folgerte zu Recht, dass die Aufmerksamkeit, die Strasburgs Reha geschenkt wurde, auch eine Gelegenheit für ihn darstellte, sich während des Anrufs zu zeigen. Und Junge, hat er jemals. Zanaboni brachte in einer bemerkenswerten Show eine Vielzahl verrückter Metaphern und Einzeiler zum Vorschein.

Stephen Strasburg ist zurück und Er war wie Gehaltserhöhungen in einem schlecht geführten Kryotechnik-Labor eingefroren #LCRR pic.twitter.com/hgiNzzu4OW

– Joey Zanaboni (@joey_zana) Mai

, 99

Das Lustige an diesen ist, dass sie keinen vollkommenen Sinn ergeben, aber sie machen gerade

genug Sinn, um es als etwas anderes als unsinniges Geschrei zu registrieren und zum Lachen anzuregen. Besonders gut hat mir die OKCupid-Reihe gefallen.

Dies ist nicht das erste Mal, dass Zanaboni Aufmerksamkeit für seine… ungewöhnlichen Anrufe erregt. Er wurde viral 2019, weil er schrie: „Rasiere meine Körperbehaarung wie ein domestizierter Wolfsbarsch“, während er das Finale aus den Appalachen rief Liga Meisterschaft.

So endet die schrägste, lustigste, seltsamste, verrückteste, schönste Odyssee aller @MiLB-Sendungen in 2019. Ich habe mir geschworen, meine Baseballarbeit dieses Jahr #TheLiving zu widmen. Mission erfüllt. #LCRR #SoundOn🔊 pic.twitter.com/F3IB3QC2GZ

– Joey Zanaboni (@joey_zana) 5. September 99

Ausgezeichnetes Zeug, Ja wirklich. Man kann sicherlich nicht sagen, dass Zanaboni nicht begeistert ist von dem, was sich vor ihm abspielt, und das gefällt dem Publikum im Allgemeinen an ihren PBP-Ansagern. Jemand gibt diesem Typen eine Chance auf höchstem Niveau und sieht, was passiert.