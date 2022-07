Der Radiopharmaka-Markt bietet zwischen 2022 und 2029 enorme Wachstumschancen

Die im universellen Marktbericht enthaltenen Marktanalysen und Erkenntnisse enthalten wichtige Statistiken zum Marktstatus globaler und regionaler Hersteller und sind eine wesentliche Orientierungshilfe, die den an der Branche interessierten Unternehmen und Einzelpersonen die richtige Richtung weist. Indem Sie über diesen Marktforschungsbericht einen umsetzbaren Markteinblick erhalten, können nachhaltige und profitable Geschäftsstrategien entwickelt werden. Außerdem gibt der Marktanalysebericht ein detailliertes Wissen über die jüngsten Entwicklungen und Produkteinführungen und verfolgt gleichzeitig die jüngsten Übernahmen, Fusionen, Joint Ventures und Wettbewerbsforschungen in der globalen Marktindustrie.

Es wird erwartet, dass der globale Markt für Radiopharmazeutika im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 ein Marktwachstum erzielen wird. Data Bridge Market Research analysiert, dass der Markt bis 2028 ein Volumen von 14,28 Mrd Zeitraum.

Umfang und Marktgröße des globalen Radiopharmaka-Marktes

Der Markt für Radiopharmazeutika ist nach Typ, Anwendung, Bewertung des Verfahrensvolumens, Quelle und Endverbraucher segmentiert. Das Wachstum in diesen Segmenten hilft Ihnen bei der Analyse magerer Wachstumssegmente in den Branchen und bietet den Benutzern einen wertvollen Marktüberblick und Markteinblicke, die ihnen helfen, strategische Entscheidungen zur Identifizierung von Kernmarktanwendungen zu treffen.

Basierend auf dem Typ ist der Markt für Radiopharmaka in diagnostische Nuklearmedizin und therapeutische Nuklearmedizin unterteilt. Die diagnostische Nuklearmedizin wurde weiter in SPECT-Radiopharmaka und PET-Radiopharmaka unterteilt. SPECT-Radiopharmazeutika wurden weiter in Technetium-99m, Thallium-201, Gallium-67, Jod-123 und andere unterteilt. PET-Radiopharmazeutika wurden weiter in F-18, RU-82 und andere unterteilt. Die therapeutische Nuklearmedizin wurde weiter in Alphastrahler, Brachytherapie-Isotope und Betastrahler unterteilt. Alpha-Emitter wurden weiter in Ra-223 unterteilt. Betastrahler wurden weiter in Jod-131, Yttrium-90, Samarium-153, Lutetium-177, Rhenium-186 und andere Betastrahler unterteilt. Brachytherapie-Isotope wurden weiter unterteilt in Jod-125, Palladium-103,

Das Anwendungssegment des Marktes für Radiopharmaka ist in diagnostische Anwendungen und therapeutische Anwendungen unterteilt. Diagnostische Anwendungen wurden weiter in SPECT-Anwendungen und PET-Anwendungen unterteilt. SPECT-Anwendungen wurden weiter unterteilt in Kardiologie, Knochenscans, Schilddrüsenanwendungen, Lungenscans und andere SPECT-Anwendungen. PET-Anwendungen wurden weiter in Onkologie, Kardiologie, Neurologie und andere PET-Anwendungen unterteilt. Therapeutische Anwendungen wurden weiter in Schilddrüsenindikationen, Knochenmetastasen, Lymphome, endokrine Tumore und andere Indikationen unterteilt.

Basierend auf der Bewertung des Verfahrensvolumens wird der Markt für Radiopharmaka in diagnostische Verfahren und therapeutische Verfahren unterteilt. Diagnostische Verfahren wurden weiter in SPECT-Verfahren und PET-Verfahren unterteilt. Therapeutische Verfahren wurden weiter in Beta-Emitter-Verfahren, Alpha-Emitter-Verfahren und Brachytherapie-Verfahren unterteilt.

Auf der Grundlage der Quelle wird der Markt für Radiopharmazeutika in Kernreaktoren und Zyklotrone unterteilt.

Auf der Grundlage des Endverbrauchers ist der Markt für Radiopharmaka in Krankenhäuser, ambulante chirurgische Zentren, Diagnosezentren, Krebsforschungsinstitute und andere unterteilt.

Radiopharmaka sind die Gruppe von Arzneimitteln, die radioaktiv sind. Sie werden als diagnostische und therapeutische Mittel verwendet. Radiopharmazeutika sind exklusive medizinische Formulierungen, die Radioisotope enthalten und in wichtigen klinischen Bereichen zur Diagnose oder Therapie eingesetzt werden.

Hauptakteure:-

Cardinal Health, Curium, GENERAL ELECTRIC COMPANY, Lantheus Medical Imaging, Inc., Bayer AG, Bracco Diagnostic Inc., Eczacibasi Monrol, Nordion (Canada) Inc., Advanced Accelerator Applications, NTP, Mallinckrodt., Eli Lilly and Company, Jubilant Pharma Limited, Actinium Pharmaceuticals, Inc., Merck & Co., Inc., Navidea Biopharmaceuticals, Inc., Eckert & Ziegler., Siemens Healthcare Private Limited, Novartis AG und Beijing International Pharmaceutical Technology Co., Ltd., unter anderem inländische und Global Player.

Analyse der Wettbewerbslandschaft und des Marktanteils von Radiopharmaka

Die Wettbewerbslandschaft des Radiopharmazeutika-Marktes enthält Details nach Wettbewerbern. Enthaltene Details sind Unternehmensübersicht, Unternehmensfinanzen, erzielte Einnahmen, Marktpotenzial, Investitionen in Forschung und Entwicklung, neue Marktinitiativen, globale Präsenz, Produktionsstandorte und -einrichtungen, Produktionskapazitäten, Unternehmensstärken und -schwächen, Produkteinführung, Produktbreite und -breite, Anwendung Dominanz. Die oben angegebenen Datenpunkte beziehen sich nur auf den Fokus der Unternehmen in Bezug auf den Markt für Radiopharmazeutika.

Der Anstieg der Inzidenz und Prävalenz von Zielerkrankungen gehört zu den wesentlichen Faktoren, von denen erwartet wird, dass sie das Wachstum und die Nachfrage des Marktes für Radiopharmazeutika ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die Alpha-Radioimmuntherapie-basierte gezielte Krebsbehandlung und die Zunahme von Initiativen zur Verringerung der Nachfrage-Angebots-Lücke von mo-99 das Wachstum des globalen Marktes für Radiopharmaka im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 vorantreiben werden. Ebenso , die zunehmende Anwendung von Radioisotopen in der Gesundheitsbranche und der rasche Anstieg der Verwendung von Radiopharmazeutika zur Diagnose und Behandlung chronischer Krankheiten dürften das Wachstum des Marktes ebenfalls ankurbeln. Darüber hinaus wird erwartet, dass die schnellen technologischen Fortschritte im Diagnostiksektor auch als wichtige Faktoren wirken werden, die das Wachstum des Marktes für Radiopharmazeutika fördern werden.

Der zunehmende Einsatz von Radiopharmaka in neurologischen Anwendungen, der rasche Anstieg der Forschung und Entwicklung für wirksame und nebenwirkungsarme Therapien und das Vorhandensein eines günstigen Regulierungsszenarios dürften im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 erhebliche Wachstumschancen für den Markt für Radiopharmaka bieten.

Es wird jedoch geschätzt, dass die kurze Halbwertszeit von Radiopharmaka und die hohen Ausrüstungspreise das Wachstum des Marktes für Radiopharmazeutika begrenzen, während die Kürzung des Krankenhausbudgets das Wachstum des Marktes für Radiopharmaka in Frage stellt.

Dieser Marktbericht für Radiopharmazeutika enthält Einzelheiten zu neuen Entwicklungen, Handelsvorschriften, Import-Export-Analysen, Produktionsanalysen, Optimierung der Wertschöpfungskette, Marktanteilen, Auswirkungen inländischer und lokaler Marktteilnehmer, analysiert Chancen in Bezug auf entstehende Einnahmequellen, Änderungen der Marktvorschriften, strategische Marktwachstumsanalyse, Marktgröße, Kategoriemarktwachstum, Anwendungsnischen und Dominanz, Produktzulassungen, Produkteinführungen, geografische Expansionen, technologische Innovationen auf dem Markt.

Analyse des Marktes für Radiopharmaka auf Länderebene

Der Markt für Radiopharmazeutika wird analysiert und Einblicke in die Marktgröße und Trends werden nach Land, Typ, Anwendung, Bewertung des Verfahrensvolumens, Quelle und Endbenutzer wie oben angegeben bereitgestellt.

Die im Radiopharmaka-Marktbericht abgedeckten Länder sind die USA, Kanada und Mexiko in Nordamerika, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, die Niederlande, die Schweiz, Belgien, Russland, Italien, Spanien, die Türkei, das übrige Europa in Europa, China, Japan, Indien, Südkorea, Singapur, Malaysia, Australien, Thailand, Indonesien, Philippinen, Rest des asiatisch-pazifischen Raums (APAC), Saudi-Arabien, Vereinigte Arabische Emirate, Südafrika, Ägypten, Israel, Rest des Nahen Ostens und Afrika (MEA) als Teil des Nahen Ostens und Afrikas (MEA), Brasilien, Argentinien und das übrige Südamerika als Teil Südamerikas.

Die Region Nordamerika ist aufgrund der starken Präsenz einer großen Patientenpopulation, die an chronischen Krankheiten wie Krebs, koronaren Erkrankungen und Schlaganfällen leidet, und der Zunahme von Forschung und Entwicklung für wirksame und nebenwirkungsarme Therapien führend auf dem Markt für Radiopharmazeutika. Es wird erwartet, dass der asiatisch-pazifische Raum im Prognosezeitraum von 2021 bis 2028 aufgrund der großen Anzahl geriatrischer Bevölkerungsgruppen, die invasive Therapien zur Behandlung der Zunahme von Herz-Kreislauf-Erkrankungen benötigen, mit einer erheblichen Wachstumsrate expandieren wird.

Der Länderabschnitt des Radiopharmazeutika-Marktberichts enthält auch einzelne marktbeeinflussende Faktoren und Änderungen der Regulierung auf dem nationalen Markt, die sich auf die aktuellen und zukünftigen Trends des Marktes auswirken. Datenpunkte wie Verbrauchsmengen, Produktionsstandorte und -mengen, Import-Export-Analyse, Preistrendanalyse, Rohstoffkosten, nachgelagerte und vorgelagerte Wertschöpfungskettenanalyse sind einige der wichtigsten Hinweise, die zur Prognose des Marktszenarios für einzelne Länder verwendet werden. Auch die Präsenz und Verfügbarkeit globaler Marken und ihre Herausforderungen aufgrund großer oder geringer Konkurrenz durch lokale und inländische Marken, die Auswirkungen von Inlandszöllen und Handelsrouten werden berücksichtigt, während eine Prognoseanalyse der Länderdaten bereitgestellt wird.

Wachstum der Infrastruktur im Gesundheitswesen Installierte Basis und Penetration neuer Technologien

Der Markt für Radiopharmaka bietet Ihnen auch detaillierte Marktanalysen für jedes Land, das Wachstum der Gesundheitsausgaben für Investitionsgüter, die installierte Basis verschiedener Arten von Produkten für den Markt für Radiopharmaka, die Auswirkungen der Technologie unter Verwendung von Lebenslinienkurven und Änderungen der Regulierungsszenarien im Gesundheitswesen und deren Auswirkungen auf die Markt für Radiopharmaka. Die Daten sind für den historischen Zeitraum 2010 bis 2019 verfügbar.

