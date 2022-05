Startseite/Welt/ Der Rekordausgabenrausch der Texas Rangers zahlt sich nicht aus Der Rekordausgabenrausch der Texas Rangers zahlt sich nicht aus Die Texas Rangers haben diesen Winter die Augenbrauen hochgezogen, als sie nach einem -Verlustsaison in . Sie haben 430.2 Millionen Dollar an Free Agents vor die Aussperrung in einem Versuch, die Organisation in einen Wettbewerb in einem neuen (ish) Baseballstadion zu stoßen. Bisher haben sich diese Ausgaben nicht in Gewinne niedergeschlagen, und die Kapitalrendite sieht ziemlich schrecklich aus. Die Rangers nehmen an diesem Wochenende teil und sind – und sitzen ein halbes Spiel vor den Oakland Athletics um den letzten Platz in der American League West. Es ist erwähnenswert, dass die A’s in dieser Nebensaison all ihre besten Spieler verkauft haben, während die Rangers damit verbrachten, aber die beiden Teams liegen in der Gesamtwertung gleichauf. Das auffälligste Problem für Texas war das Spiel von Marcus Semien. Die Rangers überreichten dem zweiten Baseman eine siebenjährige, $175 Millionendeal im Dezember und er war einfach schrecklich. Semien trifft derzeit .165, mit a .228 auf Basisprozentsatz und schlägt .219. Er trägt derzeit ein wRC+ von 34 und sein fWAR ist -0,4. Für diejenigen, die nicht an fortgeschrittene Statistiken gewöhnt sind, vertrauen Sie mir, wenn ich sage, dass diese Zahlen wirklich schlecht sind. Semien ist 26 Jahre alt, also sollte er zu diesem Zeitpunkt noch nicht gewaschen werden, aber sein Start war nicht ermutigend. Die andere große Neuverpflichtung der Rangers außerhalb der Saison war Shortstop Corey Seager. Sie reichten die 30-jährige a -Jahr, $

Millionendeal, der viele MLB-Beobachter verwundert zurückließ. Das war eine Menge Geld für einen Mann mit einer langen Verletzungshistorie und einer abnehmenden Reichweite. Bisher war Seager in dieser Saison nicht der Star, auf den Texas gehofft hatte.

Durch 31, Seager schneidet .302/.286/.430 mit einem OPS von .731. Sein wRC+ von 102 ist weit unter seinen typischen Karrierenoten (er beendete bei 147 in 731 und Ligadurchschnitt ist 79) und er trägt einen 1.0 fWAR. Diese Zahlen sind nicht horrend, aber sie sind nicht das, was ein echter Stern mit einem $302 Millionenvertrag aufstellen sollte.

Die Rangers gingen auch hinaus und unterschrieben Rechtsstarter Jon Gray für vier Jahre, $71 Millionen Deal und er war bisher eine Pleite, obwohl er schon einmal auf der Verletztenliste stand. In vier Starts steht die frühere Nr. 3 im Draft Pick mit 0: 1 und einer 5. 34 ÄRA, ein 1. 26 PEITSCHE und sieben Schritte gegen Durchgestrichen nur in 15.1 Innings. Unterschreibe vielleicht ein 33-Jährige, der es nie wirklich mit den Colorado Rockies zusammengebracht hat, war eine schlechte Idee. Eine weitere Neuverpflichtung außerhalb der Saison war der rechte Feldspieler Kole Calhoun. Das 35-Jähriger bekam einen Einjahresvertrag über 5,2 Millionen Dollar mit einer Cluboption über 5,5 Millionen Dollar für 731. Du hast es erraten, er war genauso schlimm wie der Rest der Neuen. In 79 bei Fledermäusen, Calhoun schneidet. 175 / .219/.286 mit einem OPS von .430, ein wRC+ von 34 (!!!) und sein fWAR ist -0,5. Huch.

Aber Sie können nicht einfach ein paar hoch dotierte Individuen für das schreckliche Spiel der Rangers verantwortlich machen, das ist es ein teamweiter Misserfolg. Texas rangiert derzeit 25 Platz in der MLB im Schlagdurchschnitt (.430 ), 27th in Basisprozentsatz (.

), 27th in Prozent der Schläge (.

), 27 in OPS (.

), 22 Platz in gewerteten Läufen (120) und 27dünn trifft. Die Straftat war auf der ganzen Linie entsetzlich.

Die Pitcher waren nicht so schlecht wie die Hitter, aber sie waren nicht großartig. Das Personal rangiert derzeit 22 in ERA (3. 731 ) und 19 in WHIP (1 .17), und in 31 Spiele haben die Starter des Teams nur sechs Qualitätsstarts verbucht. Die Dinge sind nicht ganz schlecht für Cincinnati Reds, aber sie sind ziemlich düster.

Wir sind erst seit über einem Monat in der Saison und die Rangers haben sieben Spiele verloren zuerst in der AL West. Es ist früh und die Jungs können ihre Saison sicherlich wenden, aber die Dinge sehen nicht gut aus. Die Offseason-Champions sehen nicht so aus, als würden sie in dieser Saison antreten.