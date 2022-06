Startseite/Welt/ Der Reporter Alan Shipnuck wurde aus der LIV-Pressekonferenz von Phil Mickelson geworfen, während Greg Norman zusah Der Reporter Alan Shipnuck wurde aus der LIV-Pressekonferenz von Phil Mickelson geworfen, während Greg Norman zusah

Die LIV Golf Tour startete am Donnerstag in ihre erste Veranstaltung und es gab viel zu besprechen. Während die Dinge überall verrückt waren, gehört der Zusammenstoß eines Reporters mit dem Sicherheitspersonal im Presseraum zu den bemerkenswertesten Ereignissen. Alan Shipnuck wurde vom Sicherheitsdienst von Phil Mickelsons Pressekonferenz entfernt. Und LIV-CEO Greg Norman beobachtete das Ganze und tat dann so, als wüsste er nicht, dass es passiert war.

Falls Sie sich nicht erinnern, Shipnuck ist der Autor, der über Mickelsons verwerfliche Äußerungen berichtete, in denen er im Wesentlichen die Menschenrechtsverletzungen Saudi-Arabiens entschuldigte. Mickelson war offensichtlich nicht erfreut, dass diese Kommentare veröffentlicht wurden. Wir wissen nicht, wer genau Shipnuck entfernen ließ, aber er wurde während Mickelsons Pressekonferenz hinaus eskortiert.