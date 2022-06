Startseite/Welt/ Der Schiedsrichter stößt den Manager von A, Mark Kotsay, während eines Hügelbesuchs aus Der Schiedsrichter stößt den Manager von A, Mark Kotsay, während eines Hügelbesuchs aus

Die Houston Astros besiegten die Oakland Athletics am Mittwoch mit 5:4. Es war ein Duell zwischen einem der besten Teams und einem der schlechtesten Teams im Baseball, also brauchten die A’s alle Hilfe, die sie bekommen konnten. Sie haben das nicht von Schiedsrichter Mike Muchlinski bekommen, der Manager Mark Kotsay mitten in einem Hügelbesuch geworfen hat.