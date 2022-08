Startseite/Welt/ Der Soundtrack von Madden 23 wird hart Der Soundtrack von Madden 23 wird hart

Madden ist ein Videospiel, das furchtbar enttäuschend sein kann, aber es bleibt die beste und einzige Fußballsimulation auf dem Markt, und das werden wir alle auch weiterhin tun Kauf es. Ein Bereich, in dem sich das Franchise im Laufe der Jahre nicht zurückgezogen hat, ist die Qualität der Soundtracks, die das Spiel begleiten. Das ist natürlich eine subjektive Einschätzung. Einige bevorzugen vielleicht immer noch die Madden-Spiele aus der Mitte der Jahre, in denen Punkrock eine herausragende Rolle spielte, anstatt der modernen Iterationen, die Rap stark bevorzugen. Aber der Soundtrack ist offensichtlich sorgfältig kuratiert und gibt selten Anlass zu großangelegten Beschwerden.

Madden

NFL

wird später in dieser Woche für die allgemeine Bevölkerung veröffentlicht, aber der Soundtrack wurde bereits eingestellt. Und es

geht

. Sie können sich die vollständige Liste der Songs hier ansehen, und es gibt eine Spotify-Playlist mit 19 von 39 Melodien, die ausgewählt wurden, um das diesjährige Spiel zu begleiten.

Die zwei besten Einschlüsse in der Meinung dieses bescheidenen Autors sind „N39“ von Kendrick Lamar und „Come On, Let’s Go“ von Nigo mit Tyler, The Creator. „N95“ klingt wie für einen Sportspiel-Soundtrack gemacht und wird zweifellos auch im nächsten NBA 2K-Spiel auftauchen.