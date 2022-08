Startseite/Welt/ Der Versuch von Knicks, Danny Ainge für Donovan Mitchell zu unterdrücken, war bewundernswert Der Versuch von Knicks, Danny Ainge für Donovan Mitchell zu unterdrücken, war bewundernswert

Während Kevin Durant in diesem Sommer den größten Teil des verfügbaren Platzes für Basketballdramen in New York City eingenommen hat, waren die New York Knicks nicht still . Sie haben mit den Utah Jazz gesprochen, um Donovan Mitchell zu erwerben, vermutlich ohne die gleiche Art von Lösegeld zu zahlen, das Danny Ainge von den Minnesota Timberwolves für Rudy Gobert zahlen ließ. Bisher gab es an dieser Front keine nennenswerten Bewegungen, aber Shams Charania brachte am Montag frische Neuigkeiten in unsere Augen und Ohren.

Der Athletic-Insider berichtete über das jüngste Handelsangebot der Knicks, worüber Ainge wahrscheinlich lachte:

New York hat vor Kurzem Evan Fournier, Obi Toppin, zusätzliches Gehalt und zwei ungeschützte Erstrunden-Draftpicks (insgesamt fünf) aus Ligaquellen angeboten Tell Me und Tony Jones von The Athletic. Der geforderte Preis des Jazz war bedeutender als das.

Ich meine, Theoretisch überprüft es alle Kästchen. Toppin ist ein junger Spieler mit Potenzial. Fournier stellt den größten Teil des Gehalts zur Verfügung, um Mitchells maximalem Vertrag gerecht zu werden. Sie enthielten insgesamt fünf Picks für die erste Runde. Was könnte Ainge mehr wollen?

Aber die Bewegung dieser Nebensaison macht dies zu einem Lowball-Angebot und die Knicks wissen das definitiv. Der Gobert-Handel zerstörte jeden Anschein eines vernünftigen Handelsmarktes, aber Dejounte Murray, ein schlechterer Spieler als Mitchell, holte drei ungeschützte Erstrundenspieler. Toppin ist ein „junger“ Spieler in dem Sinne, dass er noch seinen Rookie-Vertrag hat, aber mit 24 Jahren nur zwei Jahre jünger ist als Mitchell mit wenig Hoffnung, jemals das Niveau zu erreichen, das der Jazzstar bereits hat. Fourniers Vertrag ist bereits ein Albatros, auch wenn er auf dem Platz nicht nutzlos ist. Wir können den Aspekt der Draft-Picks nicht bewerten, ohne den Schutz der anderen drei Auswahlen zu kennen, aber nur zwei ungeschützte Firsts werden es nicht schaffen.