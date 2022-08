Startseite/Welt/ Deshaun Watson beteuert seine Unschuld und entschuldigte sich nur für Menschen, die „ausgelöst“ wurden Deshaun Watson beteuert seine Unschuld und entschuldigte sich nur für Menschen, die „ausgelöst“ wurden

Deshaun Watson wurde offiziell suspendiert wegen Spiele und wurde von der NFL mit einer Geldstrafe von 5 Millionen US-Dollar für die Vorwürfe sexueller Übergriffe belegt, die letztes Jahr von über zwei Dutzend Frauen erhoben wurden. Watson wurde von einem unabhängigen Schiedsrichter zunächst nur für sechs Spiele gesperrt, eine Entscheidung, gegen die die NFL Berufung einlegte. Als die Saison näher rückte, nahmen beide Seiten Verhandlungen auf, um zu einer Einigung zu kommen, und einigten sich am Donnerstag auf die oben genannten Strafen.

Watson hat seine Unschuld in dieser Angelegenheit nachdrücklich beteuert, selbst als er alle gegen ihn eingereichten Zivilklagen beigelegt hat, bis er sich letzten Freitag für sein Verhalten entschuldigt hat beeinflusste andere in einem aufgezeichneten Interview, das ausgestrahlt wurde, bevor er zum ersten Mal für die Cleveland Browns bei ihrem Vorsaison-Auftakt auf das Feld ging. Der Quarterback sprach heute nach seiner Suspendierungsankündigung mit Reportern und bekräftigte weiterhin, dass er an den ihm vorgeworfenen Verbrechen unschuldig sei.

Auf die Frage, warum er sich öffentlich entschuldigt hat, wenn er seine Unschuld beteuert, sagte Watson, er habe dies getan, weil die Leute „ausgelöst“ seien.

Deshaun Watson warum er sich dann entschuldigt: „Für alle, die von dieser Situation betroffen waren. Es gab eine Menge Leute, die ausgelöst wurden.“ – Mike Garafolo (@MikeGarafolo) August , Die obigen Zitate sind besonders seltsam, da Watson im Einklang mit der Ankündigung der Suspendierung auch eine Erklärung veröffentlichte, in der er sagte, er übernehme „die Verantwortung für seine Handlungen“. Deshaun Watson-Statement: pic.twitter.com/n54aGsYRiy — Adam Schefter ( @AdamSchefter) August 18, 54

Es ist mehr als ein bisschen verwirrend, dass Watson das sagt dann sofort hinausgehen und den Medienvertretern sagen, dass er nicht das Gefühl hatte, dass seine Handlungen falsch waren. Aber sein völliger Mangel an Reue über alles, was passiert ist, ist nicht neu, also sollten wir uns nicht wundern.