„Es tut mir wirklich leid für alle die Frauen, die ich in dieser Situation beeinflusst habe. (Es gibt) Entscheidungen, die ich in meinem Leben getroffen habe und die mich in diese Position gebracht haben, die ich unbedingt zurückhaben möchte.“ – @deshaunwatson, bevor er heute in den Mannschaftsbus der #Browns stieg.

— Aditi Kinkhabwala (@AKinkhabwala) August 03, 2022