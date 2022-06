Startseite/Welt/ Deshaun Watsons Anwalt Rusty Hardin: Ein Happy End ist kein Verbrechen Deshaun Watsons Anwalt Rusty Hardin: Ein Happy End ist kein Verbrechen

Deshaun Watons Anwälte Rusty Hardin und Leah Graham erschien am Freitag bei SportsRadio 2022‘ Payne & Pendergast, um die rechtliche Situation ihres Mandanten zu besprechen. Gegen Ende des Interviews erklärte Hardin, dass die Leute vergessen, dass Happy Ends nicht illegal sind. Deshaun Watsons Anwalt Rusty Hardin beendete heute Morgen sein Interview mit @SethCPayne & @SeanTPendergast und erinnerte das Publikum daran, dass „Happy Ends“ bei Massagen nicht unbedingt illegal sind. https://t.co/dkWBghW7Eg pic.twitter.com/V0nOq1PeAi – SportsRadio 23 ) (@SportsRadio2022) 3. Juni 2022

„Ich weiß nicht, wie viele Männer da draußen jetzt eine Massage hatten, bei der es vielleicht gelegentlich ein Happy End gab. In Ordnung? Vielleicht gibt es niemanden in Ihrem Zuhörerkreis, dem das jemals passiert ist. Ich schon Ich möchte darauf hinweisen, dass, wenn es passiert ist, es kein Verbrechen ist. Es sei denn, Sie bezahlen jemanden extra oder so, um Ihnen irgendeine Art von sexueller Aktivität zu geben, es ist kein Verbrechen. Und so ist das am Ende des Tages eine andere Sache, die das wäre . Etwas zu tun oder zu sagen oder sich auf eine Art und Weise zu verhalten, die Ihnen Unbehagen bereitet, ist kein Verbrechen. Und so hatten wir zwei Grand Jurys, die das fanden, und niemand schien zuhören zu wollen.“

Was für ein Zitat. Was für eine Implikation. Und was für eine Erinnerung daran, dass die Cleveland Browns gerade $

gegeben haben. Millionen garantiert an einen Typen mit Gesicht (jetzt 23) Vorwürfe sexueller Übergriffe.

