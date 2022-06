Startseite/Welt/ Deshaun Watsons neueste Instagram-Geschichte beweist, dass er es nicht versteht Deshaun Watsons neueste Instagram-Geschichte beweist, dass er es nicht versteht

Am Dienstag veröffentlichte die New York Times einen investigativen Artikel über Deshaun Watsons Geschichte mit Massagen und sein beunruhigendes Verhalten, einschließlich Vorwürfen sexueller Belästigung und Körperverletzung viele der Frauen, von denen er Massagen erhielt. Basierend auf einer Instagram-Geschichte, die er am Dienstagabend gepostet hat, versteht Watson es einfach nicht.

Unter anderem enthüllte der Bericht, dass Watson mindestens 66 Frauen für Massagen über einen Zeitraum von Monaten. Bis jetzt haben sich 27 Frauen gemeldet, um Klagen gegen Watson wegen sexuellen Fehlverhaltens und Belästigung einzureichen . Die New York Times sprach mit einer Reihe von Frauen, die beschlossen, nicht zu klagen, aber bereit waren, ihre Erfahrungen zu teilen.