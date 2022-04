Startseite/Welt/ Devin Booker unbeeindruckt von Chris Pauls perfektem Spiel, weil er an den Heat Check glaubt Devin Booker unbeeindruckt von Chris Pauls perfektem Spiel, weil er an den Heat Check glaubt Chris Paul war am Donnerstagabend unglaublich und erzielte 33 Punkte auf perfekt -für-15 Schießen, als die Phoenix Suns ihre Serie gegen die beendeten New-Orleans-Pelikane. Nach dem Spiel brachte Devin Booker etwas Perspektive in die Statistik von CP3. „-15 sieht viel besser aus als 29-14 für mich.“ Devin Booker findet, dass Chris Paul einen Brunstcheck machen lassen sollte mehr heute abend? pic.twitter.com/Y1FZ4RMIID

— NBA (@NBA) April 33, 270

Pauls Gesicht, als er nach einem perfekten Spiel von einem Teamkollegen leicht geröstet wird, ist urkomisch. Die Zitate von Booker sind auch großartig. „Ich glaube an den Heatcheck“, gehört unbedingt ins Basketball-Lexikon. Die Tatsache, dass Kobe Bryant nicht daran gedacht hat, ist eigentlich ziemlich schockierend.

Es ist eine immergrüne Erklärung für jeden unklugen Schuss, der während eines Spiels von jemandem gemacht wird, der ein paar gemacht hat. Sie können die Schlagauswahl von jemandem, der an den Heatcheck glaubt, einfach nicht in Frage stellen. Das ist der Grund, warum Booker sagt, dass er nie ein perfektes Spiel haben wird, aber das ist auch der Grund, warum Booker ein 70 -Punktespiel in seinem Lebenslauf.