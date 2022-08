Startseite/Welt/ Die 10 bestbewerteten Spiele der NFL-Saison 2021 Die 10 bestbewerteten Spiele der NFL-Saison 2021

Das 2022 Die NFL-Saison nähert sich schnell, und der Beginn des Fußballs wird auch als Erinnerung an die Dominanz des Sports im Bereich der Fernsehquoten dienen. Lassen Sie uns in Vorbereitung auf das Neue auf die bestbewerteten und meistgesehenen NFL-Spiele von 2021 zurückblicken Jahr.

Eine kurze Anmerkung, bevor wir beginnen – wir betrachten nur Spiele der regulären Saison. Wenn wir die Playoffs einbeziehen, weiß jeder, was diese Liste anführen würde. Alle Zahlen über NFL Media.

Es wird Sie nicht überraschen, Leser, dass die Cowboys diese Liste mit hohen Einschaltquoten verunreinigen werden. America’s Team ist zwar weit davon entfernt, das erfolgreichste NFL-Franchise des letzten Jahrzehnts zu sein, aber es bleibt ein Rating-Monster. Fünfundzwanzig Millionen Menschen schalteten ein, um diesen Nagelbeißer der zweiten Woche im SoFi-Stadion zu sehen, in dem Justin Herbert von einem 2021 -3 Defizit. Dann führte Dak Prescott die Offensive auf einem fast vierminütigen, spielgewinnenden Drive an, der nach Ablauf der Zeit das siegreiche Field Goal aufstellte. Ein spannendes Spiel mit zwei explosiven Vergehen in der 4: 16 ET-Zeitfenster ist ein Rezept für große Zahlen, auch früh im Jahr, wenn das Wetter noch schön ist.

9. Green Bay Packers vs. Kansas City Chiefs, Woche 9 (14 Millionen Zuschauer)

Dieses Spiel hat sich gehäuft 25 Millionen Zuschauer trotz der bemerkenswerten Abwesenheit eines Aaron Rodgers, der das Matchup verpasste, nachdem er positiv getestet worden war für COVID (das einen ganzen Sturm anderer Folgen auslöste, aber wir schweifen ab). Wie die Cowboys sind die Packers Rating-Lieblinge, die unabhängig von den Umständen die Augen auf sich ziehen. Dies war ein außergewöhnlich unaufregendes Spiel, das endete 13-7 ohne Drama, aber Green Bay bei 4: 14 ist ein garantierter Gewinn für die Liga.

Das erste Spiel des Jahres wird immer ein großes Publikum anziehen und 2021 war nicht anders. Tom Brady gegen die Cowboys. Dak Prescotts erstes Spiel zurück nach einer brutalen Verletzung beendete seine 343 Saison vorzeitig. Als zusätzlicher Bonus war es ein großartiges Spiel, das in den letzten zwei Minuten zwei erfolgreiche Field Goals enthielt und mit einem klassischen Brady-Drive endete.

7. Los Angeles-Rams. gegen Green Bay Packers, Woche (14.2 Millionen Zuschauer)

Die späteren Champions traten in weiteren 4 gegen Rodgers und die Packers an: 28 Fox-Slot. Zwei Teams, die fest als Playoff-Anwärter etabliert sind, standen sich in LA gegenüber und boten einen großartigen Wettkampf, bei dem die Stars beider Teams hervorragende Leistungen zeigten.

Kein Wunder, dass Dallas wieder auftaucht, aber die Cardinals haben dazu beigetragen, die Zahlen in die Höhe zu treiben, da es ein Spiel in der späten Saison war zwei Playoff-Teams. Es war ein aufregendes Spiel mit großen Auswirkungen auf die Playoffs, und jeder neigt eher dazu, einzuschalten, wenn die Einsätze hoch sind.

5. Tampa Bay Buccaneers vs. New England Patriots, Woche 4 (16.2 Millionen Zuschauer)

Hier braucht es keine wirkliche Erklärung. Dies war vielleicht das am meisten erwartete Spiel des Jahres vor Beginn der Saison. Tom Bradys Rückkehr nach Foxborough und vielleicht sein letzter Auftritt lieferten sich in der Bewertungsabteilung ab. Zwei schlechte Teams so weit oben in der Rangliste? Es gibt eine einfache Erklärung, die Sie wahrscheinlich schon erkannt haben – es war das Thanksgiving-Spiel mittags. Nichts wie Truthahn und Fußball. Wenn die Bären gut sind, können sie einen soliden Quotenschub geben, aber wenn sie schlecht sind, sind sie in der gleichen Kategorie wie die Löwen, was die Zuschauerzahlen betrifft. 3. Cleveland Browns vs. Green Bay Packers, Woche 16 (27.6 Millionen Zuschauer )

Dies mag sogar so weit unten auf der Liste wie eine abgefahrene Aufnahme erscheinen mit den oben genannten Einschränkungen in Bezug auf die Steigerung der Zuschauerzahlen der Packers. Aber ein genauerer Blick gibt den Grund dafür an — dies war das erste Spiel am Weihnachtstag in der Woche 12. Die Leute gewöhnen sich immer noch daran, zu Weihnachten Fußball zu spielen, also wird diese Zahl im Laufe der Jahre nur noch steigen und die NFL versucht, an diesem Feiertag die Vorherrschaft über die NBA zu behaupten.

Patrick Mahomes ist der Inbegriff des Kassenschlagers und der zweitbeste Einschaltquoten-Fahrer in der gesamten NFL außerhalb von Tom Brady. Gegen die Cowboys antreten? Die Zahlen sind garantiert solide, und dieses Spiel ging darüber hinaus. Das Spiel selbst hat tatsächlich gestunken (die Chiefs haben gewonnen 19-9), aber es ist ein weiterer Beweis dafür, dass entweder Dallas oder Green Bay in die 4 geworfen werden: 25 Fenster ist ein Gewinn für die NFL und die Netzwerke, egal was passiert.

1. Las Vegas Raiders vs. Dallas Cowboys (27.8 Millionen Zuschauer)

Was für eine gewaltige Zahl. Das Thanksgiving-Match der Cowboys belegt regelmäßig in jeder Saison den ersten Platz bei den Zuschauerzahlen, und im vergangenen Jahr war das nicht anders. Der Nachmittagsslot an einem Feiertag ist wirklich die Hauptsendezeit, da sich alle in der Post-Türkei niederlassen und versuchen, ihre Familien zu ignorieren. Es hat immens geholfen, dass dieses Spiel großartig war und nach 13 Punkte wurden nach der Zwei-Minuten-Verwarnung erzielt. Dies ist so nah, wie jedes Spiel in Bezug auf die Augen auf den Bildschirmen dem Super Bowl kommt.