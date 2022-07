Startseite/Welt/ Die 10 besten Baseball-Lebensmittel Die 10 besten Baseball-Lebensmittel

Baseball. Essen. Der vierte Juli. Manche Dinge gehören einfach zusammen.

Zunächst möchte ich damit beginnen, dass dies keine Liste mit dem ausgefallenen, schmackhaften Essen ist, das Sie in den Stadien im ganzen Land sehen. Ich könnte Ihnen sagen, das Momofuku Brathähnchen im CitiField ist das Beste, aber wen interessiert das? Hier geht es um Grundnahrungsmittel, Erdnüsse und Cracker Jack, nicht um Sushi und Sashimi in San Diego. Also, ohne weiteres Umschweife, hier sind die besten klassischen Baseball-Lebensmittel, entsprechend geordnet.

Ich habe nie Nachos im Stadion bekommen. So chaotisch, so schwer zu teilen, unmöglich, Ihre Hände ohne Wasserhahn vollständig zu reinigen. Trotzdem sieht man sie die ganze Zeit so deutlich, dass die Leute sie mögen.

9. Popcorn

Es ist salzig. Es ist butterartig. Es erledigt die Arbeit.

Ein sehr amerikanisches Grundnahrungsmittel, während man sich Amerikas Zeitvertreib ansieht, ist normalerweise ein leichter Gewinn. Manchmal bekommt man aber den Hockey-Puck-Burger und ist enttäuscht. Es ist nur eines dieser Dinge, die relativ leicht falsch gemacht werden können, und ich habe mich schon einmal verbrannt – Wortspiel beabsichtigt.

7. Ice Cream

Es ist etwas Besonderes, ein Kind zu sein und Softeis von einem Mini-Schlaghelm aus Plastik zu essen und es über Ihre Hände, Kleidung und diejenigen zu bekommen, die in einem Umkreis von vier Sitzen sitzen. Der Grund, warum dies nicht höher ist, ist, dass man ehrlich gesagt überall Eis bekommen kann. Es ist nicht so, dass dies ein Grundnahrungsmittel für Baseball ist. Weiter geht’s …

Nichts sagt Baseball mehr aus, als den Boden unter und um dich herum mit weggeworfenem, zerkautem Zeug zu verunreinigen Sonnenblumenkerne. Außerdem kauen die Spieler sie, also ist es so, als würdest du spielen, während du sie auf der Tribüne isst.

5. Pommes Frites

Heiß aus der Friteuse mit etwas Ketchup, besser geht es nicht . Diese Köstlichkeiten sind klebrig, süß und knusprig und werden durch das allmächtige salzige Kompliment der. .. 3. Erdnüsse

Wenn Sie Erdnüsse und Crack Jacks mischen, ist das Leben besser. Aber wenn ich mich nur für eine entscheiden müsste, nehme ich Erdnüsse einfach, weil sie mit jedem Drink besser passen.

Persönlich brauche ich Senf auf meinem, aber diese salzige Leckerei sorgt immer für ein Lächeln und, Ungeachtet dessen, was Ihr Freund Ihnen sagen mag, können Sie eine Brezel teilen.

1. Hot Dog

Welche Gewürze Sie auch wählen, wenn überhaupt , Sie können mit einem Hot Dog nichts falsch machen, während Sie Baseball gucken. Es ist die Quintessenz des Baseball-Essens, und ob es sich um ein fußlanges oder normales Essen handelt, es ist etwas Besonderes, eines auf einem Flattop zu grillen.