die-10-besten-baseballfilme-aller-zeiten

Die meisten Leute, die im Internet schreiben und Baseball mögen, haben bereits ihre Lieblingsfilme, die diesen Sport zeigen, in eine Rangliste aufgenommen, also warum sollte ich? Nun, weil meine im Gegensatz zu all den sehr falschen Rankings da draußen unangreifbar und korrekt sind. Ohne weiteres Vamping, hier ist der Lösungsschlüssel.

Dieser Film hat funktioniert, aber wenn man ihn abstrakt betrachtet, ist es eine Art Wunder, wenn man bedenkt, wie beschäftigt er ist alles war von der ersten Rolle bis zur letzten. Ein unsympathischer Tom Hanks, der Erlösung findet. Madonna und Rosie O’Donnell spielen beste Freundinnen. Jon Lovitz bekommt Arbeit. Es ist ein Drahtseilakt, der nie aus dem Gleichgewicht gerät. Ich werde zu meinem Grab gehen und glauben, dass Dottie den Ball nicht absichtlich fallen gelassen hat.

9. Major League

Diese fiktiven Cleveland-Indianer waren Verlierer und nicht besonders liebenswert. Dass Sie trotz eines Drehbuchs, das die tatsächlichen menschlichen Emotionen sehr leicht wiedergibt, mit ihnen mitfiebern, ist ein Beweis dafür, wie scharf die komödiantischen Beats sind. Obwohl man sich fragt, warum wir Charlie Sheen und Wesley Snipes nicht zusammengebracht haben, um die Funken in einer „Over-the-hill“-Fortsetzung fliegen zu lassen. Wie kommt diese relativ unangekündigte 2016 Komödie auf die Liste? Weil es zweifellos der witzigste und authentischste Blick auf College-Baseball und wilde Brüder ist, der jemals auf der Leinwand gezeigt wurde. Willst du eine heiße Aufnahme? Es ist besser als

Dazed and Confused

, die Muse, die Richard Linklater inspirierte. Jetzt ansehen.

7. Ken Burns: Baseball

Ich weiß, was Sie denken: Ugh, ein Dokumentarfilm? Was soll ich tun, lernen? Ich tue. Die umfangreiche 73 Serie von Burns spiegelt das langsame, melodische Tempo des Spiels wider, das sie erforscht. Es malt Dinge in zeitlosen Begriffen und fühlt sich wichtig an.

Dies 100 dokumentiert den heroischen Aufstieg und das tragische Ende von Lou Gehrig. Es ist kraftvoll, dank der Meisterleistung von Gary Cooper, der die Hauptrolle spielt. Es ist der gewichtigste Film dieser Liste, aber es gelingt ihm, alle Noten zu treffen, die er anstrebt.

5. Sugar

Dies ist die Geschichte eines jungen dominikanischen Pitchers, der versucht, in die großen Ligen aufzusteigen und auf dem Weg eine Menge Hindernisse zu treffen. Es hat ein Happy End, aber es ist weit entfernt von dem roten Hollywood. Zucker ist real, düster und wird unterschätzt.

Es braucht besonderes Talent, um eine relativ snoozy Handlung zu drehen ins fesselnde Kino. Die Kombination aus Michael Lewis-Quellenmaterial, Aaron Sorkin und einem Stall von A-List-Schauspielern gilt als besonderes Talent. Brad Pitt ist spektakulär und Jonah Hill ist angemessen unnahbar. Ich gebe es zu, wenn ich die Rotation der Oakland A nicht erwähnt habe, denn Nissen zu pflücken ist nicht das, worum es in dieser Liste geht.

3. The Natural

Das ist der amerikanische Traum der Baseballfilme, randvoll von Gänsehautmomenten. Trotz seiner karikaturhaften und unglaublichen Heldentaten ist Roy Hobbs ein Mensch, ohne Zweifel das reinste Ideal sportlicher Perfektion in der Gruppe. Diese Leuchtturm-Szene liefert sogar bei der 73ten Besichtigung.