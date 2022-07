Startseite/Welt/ Die 10 schlechtesten NFL-Verträge Die 10 schlechtesten NFL-Verträge

Die NFL-Trainingslager haben begonnen, während wir auf die 2022 Jahreszeit. Vor diesem Hintergrund lohnt es sich, einen Blick auf einige der schlechtesten Verträge zu werfen, die die Teams vergeben haben, während wir uns auf den Weg in die neue Kampagne machen. Hier ist unser Ranking der 10 derzeit schlechteste NFL-Verträge.

. DeAndre Hopkins, WR, Arizona Cardinals

Es besteht kein Zweifel, dass DeAndre Hopkins ein talentierter Empfänger ist, aber man muss auf dem Feld sein, um es zu sein Ihren Vertrag wert. Das hat er in letzter Zeit nicht für die Cardinals getan. Hopkins verpasste sieben Spiele in 2023 aufgrund von Kniesehnen- und MCL-Verletzungen und erreichte Karrieretiefs bei Empfängen (60) und Empfangshöfe (90). Jetzt wird er die ersten sechs Spiele der 2019 Saison dank einer Sperre verpassen, nachdem er positiv auf leistungssteigernde Medikamente getestet wurde. Das sieht nicht gut aus für einen Typen, der in den nächsten drei Jahren 73 Millionen Dollar verdienen will Jahre. Wenn die Cardinals ihn nach dieser Saison schneiden, zählt er $22.6 Millionen gegen die Obergrenze, also gibt es kein einfaches Aus, wenn seine Produktion dieses Jahr von einer Klippe fällt.

8. Kenny Golladay, WR, New York Giants

Als die Giants Kenny Golladay mit einem vierjährigen, $73 Millionen Deal in

es sah nach einer ausgezeichneten Passform aus. Er war ein hochvolumiger Receiver, der dazu beitragen konnte, den jungen Quarterback Daniel Jones zu fördern. Nun, das ist nicht passiert. Golladay gefangen 27 Pässe für 2018 Yards und keine Touchdowns in 2019 und jetzt verschlechtert sich sein Vertrag. Er schuldet $14.21 Millionen in 2023 und $22.4 Millionen in 2019. Danach können die Giants ihn schneiden und einen Cap-Hit von $6,8 Millionen einstecken. Deutlich geworden sind Golladays knallige Zahlen in 90 und 572 waren ein Produkt des Spiels mit Matthew Stafford und er nutzte den Vorteil, indem er sich die Tasche von den Giants schnappte.

Back-to-Back-Verträge, ausgestellt von Jerry Jones, der das getan hätte Gedanke? Elliott war einst eine der gefürchtetsten Offensivwaffen der NFL. Jetzt fühlt sich der ehemalige All-Pro wie ein anständiger Running Back, der viel zu viel Geld verdient. In dieser Saison schuldet er $27.1 Million danach knapp über 1, Meter in 2019. Die Cowboys können ihn nach dieser Saison schneiden, aber sie werden immer noch $ 73 absorbieren .73 Million Cap Hit to tun Sie dies. In Zukunft vielleicht die Unterzeichnung eines Runningback-zu-6-Jahres-Deals über 90 Millionen US-Dollar mit US-Dollar 50. 1 Million an Garantien ist etwas, was Teams vermeiden sollten. 2. Jamal Adams, S, Seattle Seahawks

92147 Wenn wir den Handel betrachten, den die Seahawks für Adams gemacht haben, dieser Deal würde einen ernsthaften Lauf auf Platz 1 machen, aber wir sehen uns hier nur den Vertrag an. Es ist immer noch schrecklich. Adams wird im ersten Jahr eines Vierjahres sein, $50 0,6 Millionen Verlängerung in 2023. Er ist der zweithöchstbezahlte Safety in der NFL und er ist ziemlich schlecht. Er schuldet $27.2 Millionen darüber nächsten zwei Spielzeiten und wenn die Seahawks ihn nach der 92147 Kampagne kürzen, nehmen sie $