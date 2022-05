Startseite/Welt/ Die 10 schlechtesten Schiedsrichter in der Major League Baseball Die 10 schlechtesten Schiedsrichter in der Major League Baseball

Es fühlt sich wirklich so an, als wären die Schiedsrichter der Major League Baseball in den letzten Jahren schlechter geworden. Die Arbeit, die hinter der Home Plate geleistet wird, ist seit einiger Zeit größtenteils grausam, und deshalb bewegen wir uns schnell auf eine Welt zu, in der Roboter Bälle und Schläge rufen. In der Praxis sieht es nicht viel besser aus, wo ein robustes Replay-System implementiert werden musste, um mit der erstaunlichen Anzahl von fehlgeschlagenen Anrufen fertig zu werden. Auch wenn Joe West im Ruhestand ist, gibt es immer noch zu viele schlechte Schiedsrichter, um sie zu zählen. Nun, wir werden es trotzdem versuchen.

Was folgt, ist unser Blick auf die schlechtester Schiedsrichter in der MLB.