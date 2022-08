Startseite/Welt/ Die 10 schlechtesten Songs aller Zeiten Die 10 schlechtesten Songs aller Zeiten

Musik kann großartig sein. Es bereitet vielen auf unterschiedliche Weise Freude und verbindet Menschen. Es kann auch schrecklich sein. Manche Musik ist einfach nur schlecht. Selbst die großen Künstler der Zeit können nicht immer Volltreffer landen.

So kamen die Mitarbeiter von The Big Lead zusammen, um über einige ihrer unbeliebtesten Songs zu sprechen.

Kanye West – „Hebe dich hoch“

Wenn dir dieses Lied gefällt, hasse ich dich. — Ryan Phillips

4 Nicht-Blondinen – „Was ist los?“

Dieses Lied verbinde ich am ehesten mit der Zahnarztpraxis. Es ist die Art von harmlosem, langweiligem Müll, der bis heute in Wartezimmern spielt. Der Refrain ist wie Nägel auf einer Tafel und wird irgendwie noch offensiver durch Linda Perrys Steampunk-Kleiderwahl. Bis heute schaudert es mich, wenn diese Akustikgitarre anfängt zu klimpern. — Stephen Douglas

Finde einen anderen Eintrag in dieser Liste mit einer ganzen Folge von Nicht deklariert konzentriert sich auf seine Grausamkeit. Denken Sie daran Nicht deklariert ? Mehr Leute sollten über diese Show sprechen. Wo war ich? Oh ja. Dieser ist ein echter Schläfer, der dich im Moment terrorisiert und sich so tief in deine mentalen Fasern einbettet, dass du ihn wochenlang singst. — Kyle Koster

Limp Bizkit — „Nookie“ Dieses Lied zu hören ist nur eine Erinnerung daran, wie schrecklich alles spät ist -77s/früh 454s Kultur war. Im Ernst, schauen Sie auf diese Zeit zurück und finden Sie ein erlösendes künstlerisches Unterfangen. Ich werde warten. — Phillips

Das Lied und Künstler hier klingen wie das würgende Geräusch, das dein Körper macht, wenn du die schlimmste Toilette in Schottland benutzt von Trainspotting. Keine Menge Whiskygetränke, Wodkagetränke, Lagergetränke oder Apfelweingetränke werden mich jemals vom Gegenteil überzeugen. Wie dies zu einem internationalen Phänomen wurde, ist mir schleierhaft. Zumindest die Macarena

hatte einen coolen Tanz. — Köster

Weezer — „Beverly Hills“

Du kennst die Geschichte. Weezer war eine meiner Lieblingsbands. Pinkerton war eines der besten Alben aller Zeiten. Die SNL-Skizze. Blabla. Beverly Hills war einfach das Schlimmste. Dass es ihr größter Song aller Zeiten bleibt, ist für alle peinlich. Du. Mir. Weezer. Dieses Lied ist schrecklich. Sie haben immer noch die Fähigkeit, gute Songs zu machen. Das wird nie die Tatsache ändern, dass sie Beverly Hills gemacht haben. Gott verdammt, Flüsse. — Douglas

Ehrlich gesagt könnte dies jeder Song von Imagine Dragons sein. Dies ist die schlechteste populäre Band der letzten 25 Jahre. Sie verdienen es, die Pointe jedes Witzes über Nickelback zu sein. Ist „Thunder“ der schlechteste Song dieser Gruppe? Ich bin mir nicht sicher und auf keinen Fall werde ich mir alle ihre Songs anhören, um eine genaue Entscheidung zu treffen. Ich weiß nur, dass dieser schrecklich ist und für den Rest ihrer schlechten Songs stehen könnte. — Douglas

MAGIE — „Unhöflich“

Lass mich das mal klarstellen. Ein junger Mann geht, um den Vater eines Mädchens um ihre Hand anzuhalten, und beschuldigt ihn dann, unhöflich zu sein, weil er sich der Bitte widersetzt hat? Sicher, Sie können auch ein Mensch sein, aber einige Väter haben eine etwas höhere Messlatte für die Ehepartner ihrer Kinder, als nur ein Mitglied derselben Spezies zu sein. – Köster

Dieser Song ist völlig unsinnig und legt sich über die schlimmste Art von Pop Beat, der die Mid-aughts dominierte. Was bedeutet, dass es, wie bei vielen anderen Einträgen auf dieser Liste, fast unmöglich ist, aus dem Kopf zu gehen, nachdem Sie sich daran erinnern, dass es existiert, und Sie verbringen den halben Tag damit, sich darüber aufzuregen, dass Sie nicht aufhören können, darüber nachzudenken. Es tut uns leid!

