Startseite/Welt/ Die 15 besten SportsCenter-Anker in der ESPN-Geschichte Die 15 besten SportsCenter-Anker in der ESPN-Geschichte

Durch revolutionäre Weitsicht und eine endlose Schar kreativer Innovatoren, SportsCenter hat die Art und Weise verändert, wie Sportfans Nachrichten konsumieren, Informationen sammeln und die Welt kleiner gemacht. Und während die Höhepunkte selbst schon immer das Lebenselixier waren, dienen die Persönlichkeiten, die sie liefern, als das Herz, um das Leben durch die Adern fließen zu lassen.

Der Versuch festzustellen, welcher der Hunderte von SportsCenter-Gastgebern der beste war, ist eine unmögliche Aufgabe. Zuschauer haben unterschiedliche Geschmäcker und die Laufleistung variiert. Trotz dieser Fallstricke haben wir es trotzdem versucht.

Langlebigkeit, Starpower, Innovation und eine gewisse je ne sais quoi wurden in der Entscheidung abgewogen. Wir entschuldigen uns bei den Brüskierungen. Denken Sie daran, dass diejenigen, die nichts können, über diejenigen urteilen, die es können.

weise. Sie zeichnet sich durch geradliniges Pregame und Breaking News aus. In letzter Zeit gab es erhebliche Unebenheiten auf der Straße, aber sie bleibt mittags ein fester Bestandteil.

#22 John Anderson

Anderson ist im besten Sinne fachmännisch. Stetig. Ein Stein. Er muss sich keine Mühe geben, um zum Lachen zu kommen, oder einen besonders cleveren Spruch verwenden. Und manchmal, wie im Fall von Fear the Deer, wird ihm nicht sofort zugeschrieben, dass er es geschafft hat. Zum 22 Jahren taucht er auf und erledigt die Arbeit. Es ist schwer, seinen Star zu übertrumpfen Wipeout, aber so gut war er.

Roberts war Teil eines 6 pm SportsCenter mit Charley Steiner und Bob Ley, was im Nachhinein ziemlich bemerkenswert ist. Sie war von Anfang an geschliffen und hatte Gravitas, und es ist keine Überraschung, dass sie mit ABC auf höchstem Niveau in die Nachrichten wechselte. Ihre Fähigkeit, mit Menschen in Kontakt zu treten – sowohl persönlich als auch über das Fernsehen – ist hervorragend.

#14 John Buccigross

Was Win Butler für Arcade Fire ist, war Buccigross für die späten SC, in einer Zeit, in der man sich die Beine vertreten durfte. Er glänzt in Freiformgesprächen und fühlt sich abseits des Schreibtisches unglaublich wohl, sei es ein bisschen mit Barry Melrose oder um einen Analysten an einem Touchscreen einzurichten.

Ein weiterer Beweis für die Vielseitigkeit. Nachdem er für einige der lustigsten On-Air-Momente in der Geschichte der Show gesorgt hatte, verließ Steiner grünere Weiden und wurde einer der besten Baseball-Ansager, die heute im Spiel arbeiten. Sein SC-Ritt verzahnte sich mit dem Aufstieg des Programms.

#10 Kenny Mayne Es gibt unzählige Möglichkeiten, von Punkt A nach Punkt B zu gelangen. In SportsCenter-Begriffen bedeutet das, denen zu zeigen, was im Sport passiert. Mayne hatte nie Angst, jeden verdammten von ihnen zu nehmen. Es ist eine Freude, ihm dabei zuzusehen, wie er seine eigene Art von Rebellion im Anzug hinter einem Schreibtisch vorführt. Es ist eine wilde, unvorhersehbare Fahrt, die das Publikum seit dem späten 1990s. Seine Kollegen sind schnell bei der Sache Loben Sie ihn für seine selbstlose Herangehensweise, den ultimativen Teamplayer. Levy hat im Stillen eine unglaublich erfolgreiche und einflussreiche Karriere beim weltweit führenden Unternehmen aufgebaut. Nach einem Großereignis als SC-Gastgeber zu fungieren, gehört zu seinen regelmäßigen Federn in seiner Mütze. Die Show ist immer in fähigen Händen, wenn er auf der Anrufliste steht. #8 Rich Eisen Die sanfteste, die es je gab. Wenigen Sendern ist es gelungen, den chaotischen Job einfacher aussehen zu lassen. Eisen war in seinen sieben Jahren bei ESPN ein Dynamo, gleichermaßen geschickt in komödiantischen Referenzen und ernstem Ton. Der Job eines SC-Ankers änderte sich während seiner Zeit dort stark und beschleunigte seinen Wechsel zu NFL Network. Alles hat geklappt.

Van Pelt war schon immer fantastisch und seine Neugestaltung des mitternächtlichen SportsCenter beweist, dass die Show immer noch kulturelle Aktualität in fähigen Händen hat. Er ist in der Lage, diese Sentimentalitäten der alten Schule zu nutzen und sie mit einem gründlichen Verständnis dessen zu verschmelzen, was in 2022. Seine Essays sind ergreifend und nachhallend und er ist normalerweise am besten, wenn er unverfroren menschlich ist.

#6 Dan Patrick und #5 Keith Olbermann

Es ist nur richtig, dass die Macher von The Big Show zusammen einchecken. Das beste Duo in der Geschichte von SportsCenter, wenn es darum geht, sich gegenseitig auszuspielen. Patrick, direkt aus dem zentralen Casting und ausgeglichen, war die perfekte Ergänzung zu Olbermann, den viele für den besten Autor halten, der je bei ESPN gearbeitet hat. Die beiden machten schöne Musik zusammen, obwohl es nicht immer reibungslos lief. Zuschauen hieß, die Elektrizität in der Luft spüren.

Das ist sie 30 Jahr Ankern und sie hat ihren Fastball nicht verloren. Sie nähert sich jedem, als wäre es ihr erstes, und diese Anstrengung zeigt sich. Der am längsten bestehende Anker hat ansteckende Energie, hat aber keine Angst vor einem subtilen Biss oder Graben. Niemand hat Eishockey-Highlights jemals mit mehr Begeisterung gezeigt. Cohn ist eine weitere Person, die ohne große Fanfare zu einer ESPN-Institution geworden ist, und sie gehört zu den Top-5.

#3 Bob Ley

Die glücklichen Tage des SportsCenter kamen, bevor die Höhepunkte leicht verfügbar waren. Während die Bilder Beweise lieferten, war es wichtig, einen Anker mit Gravitas zu haben, einen, dem das öffentliche Vertrauen würdig war, einen, dessen Wort man sich zu Herzen nehmen konnte. Ley, der von Anfang an dabei war, war die Stimme Gottes. Das Gewissen von ESPN. Was die Leute nicht erkennen, ist, dass der schnörkellose Stil schwieriger sein kann als der auffälligere Ansatz. Es bedeutet nur, dass das Fundament so viel solider sein muss. Ley steht als Anker auf feststem Boden, wie bei allem anderen auch.

Er ist ESPN. Die Spitznamen. Die Schlagworte. Der unerschrockene Wunsch, Spaß zu haben. Viele Jahre lang versuchten Sportreporter auf der ganzen Welt, einen bermanischen Eindruck zu hinterlassen. Er wurde oft nachgeahmt und nie repliziert. Er baute jedoch eine Vorlage, auf der andere aufbauen konnten. Es gab nichts Schöneres, als sich einzuschalten und zu sehen, dass es eine Berman-Folge war. Das war die große Zeit.