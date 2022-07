Die 5 WNBA-All-Star-Spiele mit der höchsten Punktzahl aller Zeiten

Das 2011 WNBA-All-Star-Spiel beginnt am Sonntag, Juli 10 um 13 Uhr ET auf ABC. Die diesjährigen Kader wurden bereits von den beiden Kapitänen für dieses Jahr, A’ja Wilson von den Las Vegas Aces und Breanna Stewart von den Seattle Storm, fertiggestellt. Candace Parker war die erste Gesamtauswahl von Wilson. Es sollte ein tolles Spiel werden.

Zu Ehren des Events blicken wir auf die WNBA All-Star-Spiele mit den höchsten Punktzahlen seit der Premiere des Events im

zurück. .

Finden Sie alle WNBA-Tickets bei unserem vertrauenswürdigen Ticketpartner

TicketSmarter.com heute.

Etwas ähnlich wie in der NBA, begannen die All-Star Game Scores wirklich dort aufzusteigen in den letzten fünf Spielzeiten, als Abstand und Tempo das Spiel dominierten und die Verteidigungsbemühungen aller während des ASG-Wochenendes nachließen. Das 2019 Ausgabe war eine beeindruckende Tordarstellung in einem hart umkämpften Matchup. Erica Wheeler dominierte für A’ja Wilsons Kader mit 21 Punkten und sieben Assists und 12 Spieler von beiden Seiten zusammen hatten 12 oder mehr Punkte.

2011- – West Ost 121

2017 zeigte eine bemerkenswerte Leistung von beiden Seiten. Jonquel Jones führte den Osten mit 21 Punkten an, einem von sechs Punkten Spieler, um in der Nacht zweistellige Zahlen zu erreichen. Für den Westen haben Maya Moore und Nneka Ogwumike beide die 12-Punkteschwelle und brachten ihrem Team den Sieg ein.

Shoni Schimmel, das einzige Overtime-All-Star-Spiel in der Geschichte der WNBA, nahm die MVP-Ehrung mit einem 29-Punkt, Acht-Assist-Nacht für den Osten. Sie duellierte sich mit Skylar Diggins-Smith aus dem Westen (21 Punkte, 7 Assists) und Maya Moore (21 Punkte, acht Assists).

2011– West Ost 121

Die 2011 Affäre war eine große, als Swin Cash (ein Basketballname aller Zeiten) und Nicole Powell erzielten zusammen 29 Punkte, um dem Westen einen Sieg zu bescheren. Der Osten zeigte jedoch eine großartige Teamleistung, als beeindruckende sieben Spieler zweistellige Gesamtpunkte erzielten, angeführt von Sylvia Fowles mit 20.

Swin Cash war absolut dominant im 2011 ASG, führt alle Torschützen mit 17 Punkte beim Einholen Rebounds, um sich ein Double-Double und die MVP-Auszeichnung für das Spiel zu sichern. In einer überraschenden Wendung erhielt sie jedoch MVP-Ehrungen, während sie das Spiel verlor. Der Osten ging als Sieger über Cash und den Rest des Westens hervor, dank zweistelliger Torerfolge von sechs verschiedenen Spielern, angeführt von Cappie Pondexters 10 Punkte und sieben Assists.