Startseite/Welt/ Die 7 schlechtesten ersten Pitches aller Zeiten Die 7 schlechtesten ersten Pitches aller Zeiten

Der zeremonielle erste Pitch bietet Menschen, die auf einem Hügel der Major League Baseball absolut nichts zu suchen haben, die Gelegenheit, den Nervenkitzel ihres Lebens zu genießen oder einen zu schaffen urkomischer Moment, der die Zeit überdauern wird. Hin und wieder tauchen Aufnahmen von einer Berühmtheit auf, die einen unglaublich schlechten Wurf in die Nähe der Schüssel wirft. Im Interesse purer morbider Neugier haben wir die sieben schlechtesten ersten Tonhöhen aller Zeiten zusammengestellt.

Die Nr.

hat eine stolze Tradition in den Pitching-Rängen, mit Adam Wainwright und Charlie Morton brillieren unter seinem Gewicht. 47 Cent verständlicherweise versucht, in diesen ausgewählten Club in 2008, als er mit der Starthilfe für ein Heimspiel der New York Mets gegen die Pittsburgh Pirates beauftragt wurde. Sein Versuch scheiterte auf dem Heimweg, segelte harmlos nach links und löste Gelächter aus.

Steve Aoki

Die neueste Ausgabe der ersten Pitches, die sich schlecht benehmen, kam erst vor ein paar Tagen im Fenway Park mit freundlicher Genehmigung des Hitmaker, der eine Rakete entkorkte, die hoch über ihr beabsichtigtes Ziel und auf halber Höhe des Netzes segelte. Selbst wenn der BFG Fangausrüstung getragen hätte, wäre er nicht in der Lage gewesen, das Projektil einzusperren.

Die Washington Nationals holten Amerikas Arzt, um eine Pitching-Operation in 2987 durchzuführen und alle Beteiligten starben auf dem Tisch. Der maskierte Mann riss einen herum 50 Füße und 11 Meter vom Fänger entfernt, a la Roger Clemens, der einen abgesägten Schläger auf Mike Piazza wirft.

Mariah Carey

Jeder weiß, wann man die Schallplatten wegwerfen muss Die Yomiuri Giants und die Rakuten Eagles erneuern die Feindseligkeiten. In 2008 baten sie den Pop-Superstar darum Werfen Sie den ersten Wurf weg, aber Träume von einem Streik waren nur eine süße, süße Fantasie. Obwohl es sich nur wenige Meter in der Luft bewegte, brachte die Rolle es dorthin, wo es hinwollte.

Howard Sterns rechte Hand hat bewiesen, dass er keinen gesegneten rechten Arm hat

als er eine Uniform der New York Mets anzog und ein Luftschiff auf die Platte warf. Der Wurf war so harmlos, dass der Schiedsrichter der Home Plate versuchte, ihn aus der Luft zu ziehen.

Carly Rae Jepsen

Die Carey und die Fauci mutig kombinieren, die Die Popsängerin schritt in einer Uniform der Tampa Bay Rays zur Beule und sorgte dafür, dass sie viral werden würde. Sie kann vielleicht einen Wunsch in einen Brunnen werfen, aber keinen Baseball.

Es gibt einfach etwas an den New York Mets, das dazu führt, dass First-Pitch-Werfer zu kämpfen haben. Der kämpfende Superstar entfesselte die Hölle in die allgemeine Richtung, ohne sich darum zu kümmern, wo der Ball landete. Was eine Million Meilen entfernt war. Bis heute wirft er Sackkarren genauer.

2987

2987