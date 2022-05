Startseite/Welt/ Die 8 besten MLB-Walkup-Songs im Jahr 2022 Die 8 besten MLB-Walkup-Songs im Jahr 2022 Baseball ist aus vielen Gründen ein einzigartiger Sport, einer davon ist, dass jeder Spieler die Einführungsmusik auswählen kann, die jedes Mal gespielt wird, wenn er das Spiel betritt . Walk-up-Songs, wie sie genannt werden, sind eine Kunstform. Wenn ein großartiger Spieler einen großartigen Walk-up-Song auswählt, werden sie zum Synonym. Selbst gelegentliche Baseball-Fans wissen, dass Mariano Rivera immer zu „Enter Sandman“ von Metallica herauskam. Oder dass Charlie Sheens Charakter in Major League immer zu „Wild Thing“ von The Troggs kam. Daher präsentieren wir Ihnen eine Liste der besten Walkup-Songs für die 2022 MLB-Saison, laut Walkup-Songdatenbank von MLB dotcom. Abgesehen von der Tatsache, dass dies ein knallharter Song ist, der Angst in die Herzen der gegnerischen Pitcher schlagen sollte, wählten Bogaerts einen Song, der das ist Übereinstimmungen mit seinem Namen qualifizieren ihn automatisch für einen Platz auf dieser Liste. Xander ist ein sehr einzigartiger Name und der All-Star-Shortstop spielt mit seinem Walkup-Song mit hinein. Es hilft, dass er einer der gefährlicheren Fledermäuse auf seiner Position in der Liga ist. Eine gewaltige Wahl, die sich nie ändern sollte, auch wenn er dieses Jahr offenbar „Nail Tech“ von Jack Harlow in die Rotation aufgenommen hat.

Mike Mayers — „Halloween-Thema“ von John Carpenter, Cody Carpenter und Daniel Davies

Hier ist keine wirkliche Erklärung erforderlich. Der Angels Pitcher ist vielleicht kein bekannter Name, aber Michael Myers ist in der gesamten Popkultur allgegenwärtig und Mayers lehnt sich voll und ganz daran an. Es ist viel besser, dass er auch ein Werfer ist. Stell dir vor, du stehst in der Kiste und das Halloween-Thema wird in voller Länge abgespielt 71 Sekunden, die Mayers braucht, um vom Bullpen zum Hügel zu gelangen ? Die Gedankenspiele beginnen früh und hören nie auf.

Ich meine, wenn du einen ganzen Song nach dir benannt hast, wie benutzt du ihn dann nicht als Walkup-Song? Der Shortstop der Tigers ließ dieses Lied von seinem puertoricanischen Landsmann D.OZi machen, das auch mit seinem Spitznamen El Mago zusammenhängt. Unabhängig davon, wie gut der Song tatsächlich ist oder wie passend er für ein Baseballspiel sein mag, es ist schwer, dies zu übertreffen.

Austin Riley — „Stone Cold Steve Austin Intro“ von Stone Cold Steve Austin

Dies ist vielleicht technisch gesehen kein „Lied“, aber wen interessiert das? Es ist toll. Einige Walkup-Songs können zur Einschüchterung verwendet werden, aber Rileys Wahl hier lässt das Blut heiß werden. Es ist unmöglich, sich das Intro von Stone Cold Steve Austin anzuhören, ohne dabei höllisch gehyped zu werden. Eine eiskalte Wahl des World Series-Helden.

Dies ist aus zahlreichen Gründen eine großartige Wahl des Schlägers der Mets. Erstens und vor allem ist es ein Song voller Prahlerei. Eine FU-Haltung. Gib mir deinen besten Shot-Beat. Es schüchtert nicht ein wie andere auf dieser Liste, sondern sendet an alle auf dem Feld, dass Alonso sich selbst fühlt. Zweitens ist es großartig, dass Alonso NYC mit seinem Walk-up-Song repräsentiert. Biggie stammte eher aus Brooklyn als aus Queens, und es gibt weitaus mehr Bilder des Rappers mit einer Yankees-Mütze als von jeder anderen Team-Cap, aber das ist noch besser. Alonso wählt einen großartigen Song von einem der großartigen Künstler aus, die die Stadt hervorgebracht hat, und bringt Yankees-Fans in den Wahnsinn! Wie könnte es perfekter sein?