Startseite/Welt/ Die Adler von Jordan Spieth sind gelandet Die Adler von Jordan Spieth sind gelandet

Jordan Spieth fiel, wie so viele, am Freitagnachmittag den letzten Pinselstrichen des Renaissance Club zum Opfer und postete Rücken an Rücken Bogeys das Wochenende sogar Steven und mit einer Klippe am Meer zu betreten, die sieben Schüsse bis zum Gipfel misst. Er blieb auf dem Campus im Hauptquartier der Scottish Open, vielleicht weil er sich dort verständlicherweise zu Hause fühlt. Seine vielen magischen Momente auf der Halbinsel hängen an der gemieteten Wand. Der Samstagmorgen versprach eine frische Weste und eine neue Gelegenheit, groß erfolgreich zu sein oder groß zu scheitern. Weil er ein schwingendes Pendel ist, das sich zwischen jeder Runde verändert. Irgendwann zwischen jedem Loch. Bei anderen zwischen jedem Schuss. Manchmal, während er seinen Angriff entscheidet, während er Laufkommentare mit Caddy Michael Greller, sich selbst oder einfach der Welt liefert.

Einerseits ist Spieth das zuverlässigste Ding im Sport. Seine Fahrt schreit jedoch entlang der Strecke der Unvorhersehbarkeit. Das wird er geben. Es ist ärgerlich und berauschend, aus der Ferne zuzusehen, und er hat die seltenste aller sportlichen Gaben: die Fähigkeit, den Betrachter in seine Gedanken zu versetzen und stellvertretend zu leben.

Samstag kündigte sich an, als die Sorte Good Jordan als 18-Footer lieferte ein Opening-Hole-Birdie. Der freundliche Dritte bot ein weiteres realisiertes Ergebnis. Eine ungleichmäßige Annäherung führte zu einem Bogey bei Nr. 6 und bei seinem nächsten Ausflug zum Grün starrte ihn ein 8-Fuß-Spieler an und bot an, ihn wie einen malerischeren Pennywise in Gefahr zu locken. Spieth brachte es in die Mitte und blieb mit drei geraden Pars auf der sicheren Straße.

Immer noch sechs Schläge hinter Cameron Tringale brauchte Spieth etwas Besonderes. Es kam in Form eines zweiten Schusses auf Par-5 Nr. , der abbog rechts und fand einen geheimen Weg zu der Nadel und einem Adler. Links Golf nimmt und verschenkt. Bei Nr. 15 stand er 76 Yards von der Tasse entfernt und entdeckte genau die richtige Entfernung und Richtung. Es war das erste Mal seit dem letztjährigen Hole-in-One im Arnold Palmer, dass er sich aus einem dreistelligen Bereich herausgeholt hatte.

Es war ein Augenschmaus und öffnete ihnen die sehr reale Möglichkeit, dass das Sprungbrett für die Open nächste Woche voll genutzt werden könnte. Dieser Sonntag würde eine Gelegenheit bieten, in Comeback-Manier zu gewinnen, und die List zeigen, die auf der anderen Seite des großen Teichs zur Schau gestellt wurde, als er in Bestform war.

Siebzehn und 14 tauchte auf, und so auch die Erinnerung an die verlorenen Schüsse 15 vor Stunden. Spieth rettete ruhig Par mit einem -Footer auf ersterem und rasselte mit einem 37-Footer vom Rand für ein weiteres Par auf letzterem. Da sich die Gezeiten in der Nordsee ändern und der Wind Streiche spielt, war es eine hohe Nummer, die es zu jagen galt. Sechsundsechzig heute. Four-under für das Turnier.

Und sicherlich – nicht so langsam – kam Tringale nach einem frühen Schreckgespenst auf die Erde zurück. Diejenigen, die den Tag betraten und von der Anzeigetafel auf Spieth herabsahen, fielen auf ihn zu und dann an ihm vorbei. Xander Schauffele, der zu seiner konstanten Form gerundet ist, könnte an der Spitze schlafen. Dennoch kann er nicht schlafen, egal welche Version herauskommt und trägt Under Armour für die Crunch-Time.

Was bringt die Finalrunde für Spieth? Wir wissen es nicht. Verdammt, er kann es nie erfahren. Die Täler sind so dunkel, doch die Gipfel sonnten sich in strahlendem Sonnenschein. Die Reise kann beunruhigend sein, ist aber immer eine Freude anzusehen.

960