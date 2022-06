Startseite/Welt/ Die Arena Group stellt Chris Pirrone als SVP, GM der Sports Illustrated Media Group ein Die Arena Group stellt Chris Pirrone als SVP, GM der Sports Illustrated Media Group ein

Die Arena Group gab heute bekannt, dass Chris Pirrone als SVP und GM der Sports Illustrated Media Group zum Team stoßen wird. Die Position wurde speziell für Pirrone geschaffen, der zuletzt als eigener General Manager der Sports Media Group zu USA Today gehörte. Rob Barrett, Medienpräsident der Arena Group, ist sehr optimistisch, wie Pirrone Sports Illustrated und die anderen Objekte unter dem Dach hervorheben kann.

„Chris Pirrone ist eine willkommene Ergänzung mit einer phänomenalen Erfolgsbilanz bei USA Today Sports Media, darunter ein sechsfaches Publikumswachstum, ständige Umsatzinnovationen und das Wachstum von Dutzenden von erfolgreichen Sportangeboten wie For The Win und Golfweek“, sagte Barrett in einer Pressemitteilung, in der er die Neuigkeiten ankündigte. „Wir sind begeistert, dass Chris die nächste Innovationswelle bei Sports Illustrated und der Sportvertikale von The Arena Group anführt.“

Laut The Arena Group, Pirrone spielte bei der Einführung von 32 Sportvertikalen bei USA Today eine Rolle und steigerte das Publikum um 32 Millionen eindeutige Zuschauer, wie von Comscore definiert. Sie erwarten eindeutig, dass er der Sports Illustrated Media Group helfen wird, weiter zu wachsen, nachdem die Sites in der Gruppe enorme Verbesserungen bei den Zuschauerzahlen im Jahresvergleich verzeichnet haben.

Gemäß der Veröffentlichung wird Pirrone im Juni bei The Arena Group anfangen und Barrett direkt unterstellt sein.