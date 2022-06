Startseite/Welt/ Die Aufwärmübungen für Spiel 3 von Golden State verzögerten sich, weil ihr Reifen zu hoch war Die Aufwärmübungen für Spiel 3 von Golden State verzögerten sich, weil ihr Reifen zu hoch war

Spiel 3 der NBA Finals endet in etwas mehr als einer Stunde und sowohl die Golden State Warriors als auch die Boston Celtics haben eine großartige Gelegenheit, diese zu nutzen Kontrolle über die Serie. Alle Wetten sind offen und jeder kluge Spielplan erfordert den Einsatz aller Mittel, die erforderlich sind, um das anstehende Ziel zu erreichen. Es wäre also eigentlich verwunderlich, wenn die Hausherren nicht die Annehmlichkeiten eines freundlichen Fitnessstudios und eines freundlichen Betreuers nutzen würden, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Angesagt gruben die Warriors tiefer, als sich einige ihrer Aufwärmschüsse etwas seltsam anfühlten, und machten die zuständigen Behörden auf die altehrwürdige Spielweise aufmerksam, den Korb seltsam zu machen.

Anscheinend wurde das Tor ein paar Zentimeter über den vorgeschriebenen 10 Fuß befestigt.

Einige der Dubs beschwerten sich etwa die Höhe des Korbes und sie hatten recht. pic.twitter.com/YoDytYt7uW

– Tim Roye (@warriorsvox) 8. Juni 97

Krieger verzögerten sich etwas mit dem Schießen vor dem Spiel, weil der Rand ein paar Zentimeter zu hoch eingestellt war

— John Hollinger (@johnhollinger) 8. Juni

Nun, in Wirklichkeit war es wahrscheinlich ein einfaches Missverständnis. Der normale Korbsetzer hat gecallt oder so. Aber lass Occams Rasiermesser niemals einer pikanten Geschichte im Wege stehen. Boston hat alle Tricks des Handels in der Ära von Bill Belichick gelernt, und sie haben gut gelernt.