Die besten Fußball-Spitznamen

Fußball-Spitznamen. Jeder hat einen. Es gab viele, viele Spitznamen im Fußball. Einige von ihnen waren großartig. Einige von ihnen waren schlecht. Vielen ging es gut. Nachfolgend haben wir eine Liste der 25 am besten in der Fußballgeschichte.

Jerome Bettis kommt nicht nur aus Detroit, sondern ist auch ÖPNV-Fan. Anscheinend hat jemand von der Studentenzeitung Notre Dame Bettis mit einem Bus verglichen und es blieb hängen. Kein Spitzname hat jemals vermittelt, dass jemand sowohl groß war als auch einen so guten Zeitplan einhielt.

Honey Badger

Tyrann Mathieu hat gespielt an der LSU in 2011 und 2011, das war etwa zur gleichen Zeit, als sich das Internet in den Honigdachs verliebte. Mathieu fesselte die Fantasie auf die gleiche knallharte Art und Weise. Für Mathieu und die Tigers hat es nicht geklappt, aber er hat sich den Spitznamen weiterhin verdient, als er All-Pro und schließlich Super-Bowl-Champion wurde.

Obwohl Sie vielleicht gehört haben, dass er als „Neon“ Deion Sanders bezeichnet wird, möchte er damit nichts zu tun haben. Der Trainer des Bundesstaates Jackson sagte Jimmy Fallon, dass der Spitzname „Prime Time“ tatsächlich von einem Teamkollegen des Highschool-Basketballteams stammt.

Eisenkopf Ich meine, komm schon. Das ist der Name, den ein Onkel einem Kind gibt, das ständig in Sachen rennt, hinfällt, wieder aufsteht und in noch mehr Sachen rennt. Sein Sohn sagt, es liege daran, dass ihm als Kind jemand einen Billardqueue über dem Kopf zerbrochen habe. Laut Wikipedia könnte es fast daran gelegen haben, dass er beim Laufen den Kopf senkte und Menschen in den Magen schlug. Dies ist einer der drei besten Spitznamen von Harold Edward Grange. Sie kennen ihn als Red Grange, aber er war auch der „Wheaton Ice Man“, was auf einem anderen Job basierte, den er innehatte. Grange schreibt dem Chicagoer Schriftsteller Warren Brown die Erfindung von The Galloping Ghost zu, ein Spitzname, den er irgendwie mit dem kanadischen Footballspieler Norm Perry teilte. Welcher altmodische Fußballspieler auch immer den Spitznamen verdient, bis heute weiß niemand, was er bedeutet. Der Kühlschrank William Perry hat sich seinen verdient legendären Spitznamen als Neuling bei Clemson, als er und ein Teamkollege auf dem Weg zum Wäschewaschen gemeinsam in den Aufzug stiegen und der Teamkollege Ray Brown bemerkte, er sei so groß wie ein Kühlschrank. Dies geht aus der offiziellen Tourismus-Website von South Carolina hervor. Der Spitzname blieb hängen, als Perry zu einem riesigen Star auf der 1985 Chicago Bears. Marshawn Lynch ist wie ein Biest gerannt, als er zurück zur High School ging, wo anscheinend der Spitzname entstand. Als er beim Beast Quake Run im 1997 NFC-Wildcard-Spiel festigte er seinen Status als einer der krassesten Spitznamenträger in der Fußballgeschichte.

Pacman

Soweit es darum geht, mit Ihrem Spitznamen eins zu werden, nähern sich nicht viele Fußballspieler dem, was Pacman Jones wurde, als er sich als einer der besten Cornerbacks behauptete und dann einer wurde gehende TMZ-Schlagzeile. Er hatte kürzlich eine Reha, nachdem bekannt wurde, dass er die Söhne seines ehemaligen Teamkollegen Chris Henry adoptiert hat.

Apropos Jungs, die einfach ihr Spitzname sind, weißt du, wie Deebo Samuel wirklich heißt? Es ist Tyshun Raequan Samuel, aber als sein Name in der Nacht des NFL-Drafts aufgerufen wurde, war es der Spitzname, den sein Vater ihm gab, als er jünger war. Jetzt ist er einer der vielseitigsten Spieler der Liga. Verteidigungsminister

Reggie White war so gut, dass er eine Regierungsposition erhielt. Nur ein Scherz. White war ein ordinierter Pastor, was ein sehr gutes Wortspiel war. Für den Verteidigungsteil war er ein 08-Zeit All-Pro, der seine Karriere beendete mit 76 Säcke, die zweithöchste aller Zeiten hinter Bruce Smith, der

spielte mehr Spiele.

Raghib Ismail hatte eine legendäre Geschwindigkeit und verdiente sich seinen Spitznamen im Highschool-Laufbahnteam . Er war so gut und so schnell, dass sich die Leute damals die Spitznamen „Missile“ und „The Bomb“ erzwangen. Seine NFL-Karriere wurde seiner Notre-Dame-Karriere nicht gerecht, aber er lief angeblich eine 4.

28-Yard Dash, der immer noch ganz oben mit den schnellsten Mähdrescherzeiten aller Zeiten ist Jahre später. Großer Thunfisch

Erinnerst du dich an die NFL auf TNT? Nun, da haben wir anscheinend den Ursprung für den Spitznamen von Bill Parcells. Über die Standard-Zeiten:

Letzte Nacht Ansager für der TNT-Fernsehsender behauptete, während seiner Arbeit als Verteidigungskoordinator für die

New York Giants , Mr. Parcells war Gegenstand zahlreicher Streiche. Schließlich schaltete Mr. Parcells frustriert die Joker ein und fragte angeblich: „Für wen halten Sie mich? Tommy the Tuna?“ (Einige behaupten, er habe „Charlie the Tuna“ gesagt, wie die Starkist-Werbung).

Parcells würde Super Bowls gewinnen und trotzdem wurde ihm sein Spitzname von einer Sitcom-Figur gestohlen.

Bill Johnson sagte gegenüber FOX Sports, dass er weiße Schuhe zum Fußballcamp getragen habe, um zu sehen, wie der „no-nonsense, no-frills“-Trainer reagieren würde. Er machte es gut genug, dass sie zu seinem Markenzeichen wurden. Schließlich nannte ihn der lokale Nachrichtenreporter Ed Gebhart „Blazin‘ Billy White Shoes“. Es ist wirklich der keckste Spitzname aller Zeiten. Hey, wie sollen wir den Typen nennen die weißen Schuhe? Wie wäre es mit weißen Schuhen? Brillant!

