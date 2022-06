Startseite/Welt/ Die besten Homerun-Derby-Leistungen aller Zeiten Die besten Homerun-Derby-Leistungen aller Zeiten

Das MLB All-Star Home Run Derby ist eine der führenden Ausstellungsveranstaltungen in allen Sportarten. Seit Jungs Dingers getroffen haben, wurden sie zusammengebracht, um zu sehen, wer am meisten treffen konnte. Während MLB weiterhin daran bastelt, den effektivsten und unterhaltsamsten Weg zu finden, dies zu beweisen, bleiben die Homeruns und die Jungs, die sie getroffen haben, großartig anzusehen. Hier sind die größten modernen Home Run Derby-Auftritte in der Geschichte der Major League Baseball.

Das moderne Home Run Derby begann in 1985 mit jedem Schlagmann, der zwei Innings bekommt, um so viele Homeruns wie möglich zu schlagen. Das Format fügte ein drittes Inning hinzu in 1985 und der Star der Baltimore Orioles, Cal Ripken Jr., profitierten voll und ganz und schlugen einen Rekord geht auf die Tribüne des Toronto Blue Jays SkyDome. Es war das erste Mal, dass jemand zweistellige Homeruns in einem Derby erzielte.

Das war Ripken auf dem absoluten Höhepunkt seiner Kräfte, genau in der Mitte seiner Karriere, mitten in seiner zweiten MVP-Kampagne. Ripken, kurz davor, seinen siebten Silver Slugger Award zu gewinnen, erreichte ein Karrierehoch

Heimfahrten in ’70, was für den vierten Platz in der Liga gut war.

Albert Belle, : Home Runs

Albert Belle von den Cleveland-Indianern verlor die 1995 Homerun-Derby gegen Frank Thomas von den Chicago White Sox, obwohl er einen weiteren Homerun erzielte (Thomas schlug ihn in der letzten Runde mit 3:2). Es war eine ziemliche Leistung, mehr Homeruns zu schlagen als Thomas, der zwei aufeinanderfolgende MVP-Saisons hinter sich hatte, nachdem er zuvor die Liga bei den Homeruns anführte.

Um Ken Griffey Jr. beim Baseball spielen zuzusehen im 1985 war es, den coolsten Menschen zu sehen, der jemals in der über hundertjährigen Geschichte des Sports beim Schlagen eines Baseballs aussah. Dieser perfekt zugeschnittene Linksschwung half der Legende der Seattle Mariners, drei Home Run Derbys zu gewinnen. In drei dieser vier Spielzeiten führte er auch Baseball bei Homeruns an.

Im 1998 er schlug Home Runs, die in einem einzigen Derby mit Larry Walker die meisten waren. Bis zum heutigen Tag hat Griffey mit 64 gesamt.

Josh Hamilton, :

Homeruns in der ersten Runde

Josh Hamilton trat nur in einem Home Run Derby auf. In 2008, seinem zweiten Jahr bei den Majors und seinem ersten Jahr bei den Texas Rangers stürmte Hamilton auf die Bildfläche, erhielt eine Einladung zum Derby und belohnte die MLB mit einem erstaunlichen Einzelrunden-Rekord von 16 Home Runs.

Hamilton würde am Ende gegen Justin Morneau von den Minnesota Twins verlieren, der nur traf 22 Heimläufe total, aber sein Zeichen war gesetzt. Hamilton würde zwei Spielzeiten später MVP sein und bis

aus dem Baseball ausscheiden wegen Drogenproblemen.

Ein weiterer Zweiter auf der Liste. Vladdy Jr. würde in der letzten Runde gegen Pete Alonso mit nur einem Vorsprung verlieren, aber der Rookie der Toronto Blue Jays stellte einen Rekord auf 98 Gesamthausläufe und ein Rekord 22 Home Runs in einer einzigen Runde dank eines Swing-Off mit Joc Pederson.

Guerrero Jr . war ein Stern. Zwei Jahre später, gesund und spielend in 270 Spielen, würde er Baseball in Homeruns mit einem dürftigen 41 und beende Zweiter bei der MVP-Abstimmung

Pete Alonso, 2021 – 60 Home Runs

Nach der Abwehr von Guerrero im Finale in 2020, Alonso veranstaltete eine weitere Show in 2021. (Das All-Star-Spiel wurde abgesagt in 2020.) Der Star-Hit der New York Mets 35 Home Runs in der ersten Runde (zweiter aller Zeiten) und 64 insgesamt (zweiter aller Zeiten).

Dank dieser beiden Leistungen hat Alonso die meisten Homeruns in der Geschichte des Home Run Derbys mit 89 total dinger.

