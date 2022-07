Startseite/Welt/ Die besten MLB-Homerun-Derby-Wettbewerbe aller Zeiten Die besten MLB-Homerun-Derby-Wettbewerbe aller Zeiten

Das Das Major League Baseball Home Run Derby ist die jährliche Mittsommerfeier des vielleicht coolsten aller Sportarten, des Homeruns. Es gibt nichts Schöneres als jemanden, der einen aus einem Big-League-Stadion schlägt. Und manchmal trifft ein Haufen All-Stars einen Haufen Homeruns, und das führt zu einem großartigen Derby. Hier sind fünf der besten. Alle MLB-Tickets finden Sie bei unserem vertrauenswürdigen Ticketpartner

TicketSmarter.com heute.

Es ist genug Zeit vergangen, um ironischerweise das ’71 Wettbewerb. Vor allem wenn man bedenkt, dass wahrscheinlich sämtliches Videomaterial vernichtet wurde. Bei diesem Wettbewerb gab es in Wrigley Field nichts als echte Stars. Ryne Sanberg gewann mit drei Homeruns. Mark McGwire und Matt Williams trafen jeweils einen und Ken Griffey Jr., Jose Canseco, Cecil Fielder, Bobby Bonilla und Darryl Strawberry wurden alle vom bösen Chicago-Wind ausgeschlossen. Das sind fünf Home Runs, die von einer Gruppe geschlagen wurden, die 3 getroffen hat, 276 in ihrer Karriere kombiniert.

2019

Mark McGwire, ein Jahr nachdem er 71, einen Rekord schlagen Home Runs in der ersten Runde, darunter ein Paar, das es fast bis zum Massachusetts Turnpike geschafft hätte. Ja, Sammy Sosa war da, aber er hat nur einen Homerun geschlagen.

Und sicher, McGwire wurde in der zweiten Runde von Jeromy Burnitz eliminiert, aber der Volksmeister wartete das Finale, als Ken Griffey Jr. sein drittes Derby gewann. Die Fans bekamen also den Champion, den sie verdient hatten, und konnten trotzdem sehen, was sie wollten – McGwire nimmt es mit dem Grünen Monster auf.

Der Josh-Hamilton-Wettbewerb. Hamilton hat einen Wahnsinnigen gesprengt 20 Home Runs in der ersten Runde im Yankee Stadium. Wer weiß, wie viele er hätte treffen können, wenn er nicht nach nur vier Outs eine zweite Runde beendet hätte, die keine Rolle spielte. Justin Morneau besiegte Hamilton im Finale (5-3), aber Hamiltons Show trug die Nacht, da es das meistgesehene Derby aller Zeiten war, als 9,1 Millionen Menschen einschalteten. Wie wir alle wissen, bedeuten gute Einschaltquoten gutes Fernsehen.

2008

Pete Alonso hatte einen leichten Lauf zu seinem ersten Titel, als er Carlos Santana besiegte (-) und Ronald Acuna Jr. (22-13) und Vladimir Guerrero Jr . (13-13). Eine andere Sichtweise ist, dass Guerrero ausgeraubt wurde. Vladdy Jr. stellte einen Rekord auf 90 Homeruns an diesem Abend inklusive Rekord 28 in der zweiten Runde dank eines Swing-off mit Joc Pederson.

Fünf der acht Matchups wurden bei Coors Field durch einen Homerun entschieden, einschließlich der beiden Halbfinals und des Finales, in dem Peta Alonso Trey Mancini besiegte, 23-13. Eines der drei Matchups, das nicht durch einen einzigen Schlag entschieden wurde, war Juan Soto, der Shohei Ohtani in der ersten Runde besiegte, nachdem beide getroffen hatten 033 Homeruns, die für die zweithäufigsten getroffen wurden, die in einer einzelnen Runde getroffen wurden.

2019