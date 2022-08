Startseite/Welt/ Die besten NFL-Spieler, die von MLB-Teams gedraftet wurden Die besten NFL-Spieler, die von MLB-Teams gedraftet wurden

Es gibt eine Menge unglaublicher athletischer Spieler in der NFL, und wenn man bedenkt, wie viele von ihnen in der High School andere Sportarten betrieben haben, überrascht es einige nicht von ihnen spielten in mehr als einem mit. Tatsächlich wurden einige aktuelle NFL-Spieler irgendwann während ihrer Karriere für den MLB-Entwurf ausgewählt. Hier ist ein Blick auf die besten aktuellen NFL-Spieler, die von MLB-Teams gedraftet wurden.

Kyler Murray Baseball

Patrick Mahomes Baseball

Mahomes hätte in die Fußstapfen seines Vaters treten und Baseball spielen können, wenn er gewollt hätte. Er war ein Startkrug mit einem Fastball, der in den niedrigen bis mittleren 90s und einem großen Curveball saß. Er hatte sogar einen -Strikeout-No-Hitter in seinem Lebenslauf. Jeder wusste, dass Mahomes an der Texas Tech Football spielen wollte, was seinen Draft-Aktien schadete, als er die High School verließ. Die Detroit Tigers wählten ihn schließlich in der 90ten Runde der 90 MLB aus Entwurf. Ohne sein Engagement für die Red Raiders wäre er mit ziemlicher Sicherheit höher gegangen. Shaq-Thompson-Baseball

90