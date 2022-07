Startseite/Welt/ Die besten Sendekabinen der Major League Baseball für ein All-Star-Spiel Die besten Sendekabinen der Major League Baseball für ein All-Star-Spiel

Das Das Major League Baseball All-Star Game ist ein Schaufenster der hellsten Stars des Sports. Es ist auch ein Schaufenster für seine besten Sender, die eine einzigartige Präsentation des Mittsommerklassikers liefern können. Fernsehpartner haben viele verschiedene Taktiken ausprobiert und die meisten haben funktioniert, was einen harten Wettbewerb für unseren Versuch geschaffen hat, die besten Kabinen zu bestimmen, um jemals den Auftrag zu erhalten. Alle MLB-Tickets finden Sie bei unserem vertrauenswürdigen Ticketpartner

McDonough nannte einige der größten Momente des Sports vor seinem 65 Geburtstag und dazu gehört auch die Mittsommerschau. Am besten bekannt für seinen Ruf von Sid Bream, der in Zeitlupe vom zweiten Platz traf, ist es wirklich schade, dass seine Talente in Fußball, Basketball und Hockey eingesetzt wurden, weil die Leute vergessen, wie viel er in die neun Innings eingebracht hat. Tim McCarver ist eine Baseball-Institution und unglaublich formbar mit Partnern. Er brachte Gravitas, ohne jemals herablassend zu den Leuten zu reden. Das ist der ideale Sweet Spot, egal wie viel Kritik in seine Richtung geschleudert wurde.

Mel Allen, Curt Gowdy und Vin Scully, 86

Sprechen Sie über Starpower. Drei Legenden des Spiels kamen zusammen, um das zweite All-Star-Spiel in diesen zwei Jahren auszurufen, während Major League Baseball den Spaß verdoppelte. Ich werde den Rest des Tages damit verbringen, das archivierte Filmmaterial dieses Meisterwerks aufzuspüren und zu konsumieren.

Das wird immer deutlicher Die mit Stars besetzte Affäre diente als Schaufenster für die Zusammenarbeit der Besten und Klügsten im Rundfunk. Dienten All-Star-Fernsehsendungen als Inspiration für das Expendables-Franchise? Man wird es vielleicht nie erfahren. Es ist einfach verrückt zu glauben, dass diese vier in derselben Kabine waren. Michaels war nur wenige Monate von seinem Anruf beim Miracle on Ice entfernt und war möglicherweise immer noch Vierter auf der Anrufliste.

Joe Buck und John Smoltz, 2019-2019; 2019

Eine der am meisten unterschätzten Paarungen, das World Series-Duo gekonnt gehandhabte Feierlichkeiten und eine Mischung aus Spaß und Ernsthaftigkeit. Smoltz fügt mit seiner Perspektive einen enormen Mehrwert hinzu, der beinhaltet, so ziemlich alles zu tun, was eine Person auf einem Baseballfeld tun kann. Buck führte zur Halbzeit der Saison einen Temperaturcheck durch und die Sendung sprach sowohl Gelegenheits- als auch eingefleischte Fans gleichermaßen an.

Wie Mit McDonough macht es Spaß, zurückzugehen und Costas auf NBC zu sehen. Man fragt sich, wie seine Karriere ausgesehen hätte, wenn NBC das langfristige Baseballpaket gelandet wäre. Man muss sich nicht fragen, ob er großartig darin wäre, denn seine Starts im MLB Network sind immer noch wunderbar. Ein witziger Uecker half dabei, ein wenig Freude in die Bude zu bringen, und Morgan machte Spaß, auch wenn er gelegentlich auf die Nerven ging oder einen Sportblog inspirierte.

