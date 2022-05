Startseite/Welt/ Die Blue Man Group tritt beim NFL Draft 2022 auf Die Blue Man Group tritt beim NFL Draft 2022 auf

Der diesjährige NFL Draft findet in Las Vegas statt, was bedeutet, dass im Laufe der Übertragung weitaus mehr prominente Auftritte als sonst zu sehen waren die letzten paar Tage. Die Zuschauerzahlen und das Interesse an der Veranstaltung sinken an Tag 3 stark, was bedeutet, dass es seltsam werden kann.

Das war dieses Jahr sicher der Fall, als die Blue Man Group in den letzten Runden des Entwurfs neben Rich Eisen einen ziemlich unerwarteten Auftritt im NFL Network hatte.

