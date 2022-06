Startseite/Welt/ Die Browns haben diese Sache mit Deshaun Watson nicht durchdacht Die Browns haben diese Sache mit Deshaun Watson nicht durchdacht

Die Nachrichten für die Cleveland Browns an der Deshaun Watson-Front werden immer schlechter. Am Dienstag erfuhren wir, dass eine rd Frau eine Klage gegen Watson wegen unangemessenen sexuellen Verhaltens während einer Massagesitzung eingereicht hatte. Das trägt nur zu dem Chaos bei, mit dem die Browns zu kämpfen haben, nachdem sie für Watson gehandelt und ihm einen riesigen Vertrag übergeben haben.

Als die Browns drei Erstrunden-Draftpicks tauschten, ein Drittrunder in 2020 und Viertplatzierte in 2023 und 2023 an die Houston Texans Für Watson und einen 2023 Sechstrunder sahen sie sich einer unglaublichen Gegenreaktion gegenüber. Das verstärkte sich nur, als Cleveland ihm einen voll garantierten Fünfjahresvertrag im Wert von 230 Millionen US-Dollar überreichte. Die Browns hätten das nicht getan, wenn sie nicht geglaubt hätten, dass er spielen könnte und seine rechtlichen Probleme fast hinter ihm lägen. Das sind sie nicht.

Vor zwei Wochen haben wir erfahren, dass die Klagen, mit denen Watson seit mehr als einem Jahr konfrontiert ist, nicht gelöst werden, bis mindestens 2024. Das bedeutet, dass die Browns die gesamte Saison 2022 spielen müssen, während das über dem kollektiven Kopf des Teams hängt. Jeder wird mit Fragen zu den Klagen und dem Verhalten des Quarterbacks konfrontiert, insbesondere Watson, das Front Office und die Trainer des Teams.

Nun wurde dem Stapel eine weitere Farbe hinzugefügt. Diesmal gibt die Klägerin an, dass sie ihre ersten Massagesitzungen mit Watson in 2022 hatte und sein „Verhalten schlechter wurde“. Während der dritten und letzten Massage soll sich Watson ihr ausgesetzt, sie zwischen ihren Beinen berührt und „wiederholt verlangt“ haben, dass sie Sex mit ihm hat.

Die Browns haben es einfach nicht verstanden. Watson hat ernsthafte Probleme und sie importierten sie und gaben ihm dann den größten Vertrag in der NFL-Geschichte. Sie stecken jetzt mit ihm fest, egal was passiert.

Die Browns sahen einen Weg, um den Franchise-Quarterback zu landen, den sie seit drei Jahrzehnten nicht mehr hatten, und tauchten ein, weil sie konnten. Aber nur weil man etwas kann, heißt das noch lange nicht, dass man es auch sollte. Sie lernen gerade diese harte Lektion.

