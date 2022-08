Startseite/Welt/ Die Browns hatten offensichtlich kein Gras an der Seitenlinie gegen Bären Die Browns hatten offensichtlich kein Gras an der Seitenlinie gegen Bären

Die Cleveland Browns spielten am vergangenen Samstag im letzten Vorsaison-Spiel beider Mannschaften gegen die Chicago Bears. Justin Fields sah in einer Bears-Uniform so gut aus wie nie zuvor. Jacoby Brissett, der bis zur Rückkehr von Deshaun Watson aus der Sperre einsprang, sah aus wie Jacoby Brissett. Aber das Gespräch nach dem Spiel drehte sich nicht um das Spiel auf dem Feld, sondern darum, was auf der Bank passierte.

Während einer Aufnahme von der Seitenlinie der Browns während der Sendung am Samstag wurde ein Spieler der Browns gesehen, wie er mit einer Tasche hantierte, die mit … etwas gefüllt war. Es schien zu explodieren und begann wirklich an Zugkraft zu gewinnen, als Jomboy darüber twitterte.

Die Browns sind echt NFL-Franchise pic.twitter.com/Jug8HsL1C3

– Jomboy Media (@JomboyMedia) August 28, 2022

Dies führte zu verschiedenen Vorschlägen, was diese Tasche enthalten könnte. Die meisten Leute dachten, es sei Gras. Manche im Scherz. Manche nicht.

Warten Sie, denken die Leute in den sozialen Medien ernsthaft, dass #Browns-Spieler eine Tüte Gras am Spielfeldrand hatten? 🤦‍♂️pic.twitter.com/2y7y6Hgms5

– Dov Kleiman (@NFL_DovKleiman) August 28, 2022

Der Service, den wir anbieten, besteht darin, diese Art von Dingen zu erklären, und wir sind hier, um Ihnen zu sagen, dass es definitiv kein Gras ist. Denn das wäre Wahnsinn! In der NFL-Seitenlinie hängen alle möglichen seltsamen Dinge herum. Das kann ein Snack sein oder eine neue Erholungsmethode, die vom Schulungspersonal entwickelt wurde. Es könnte wirklich alles sein.

Außer Gras natürlich. So amüsant es auch ist, sich vorzustellen, dass ein Profisportler beschließt, eine Tüte voller Medikamente mit zur Arbeit zu bringen.