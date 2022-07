Startseite/Welt/ Die Cameron Smith LIV-Gerüchte sind chaotisch Die Cameron Smith LIV-Gerüchte sind chaotisch

Cameron Smith hat am letzten Tag der Open Championship eine unglaubliche Leistung gezeigt und ist mit seinem ersten großen Sieg davongekommen. Der heutige Diskurs konzentriert sich jedoch weniger auf Smiths Errungenschaften als vielmehr darauf, was er als nächstes tun könnte. Nehmen Sie zum Beispiel an der LIV-Tour teil.

Über das Wochenende tauchten Gerüchte auf, dass Smith wie viele seiner Kollegen von der PGA abtreten könnte, wahrscheinlich im Austausch für einen massiven Gehaltsscheck. Die Gerüchte verfestigten sich heute, als mehrere Websites Informationen sammelten, dass Smith der nächste große Name sein könnte, der sich LIV anschließt. Das Problem dabei ist, dass es wirklich unklar ist, wie diese Gerüchte überhaupt entstanden sind.

Barstool Sports schrieb am Sonntagabend darüber und fasste einen Reuters-Artikel zusammen. Der fragliche Reuters-Artikel aggregierte Sky Sports. Wir glauben. Weil der Reuters-Artikel ziemlich vage darüber ist, was der Bericht eigentlich war, und keinen Link zum ursprünglichen Bericht enthielt, der anscheinend von Sky Sports stammte. Hier ist, was Reuters sagte:

Und… das war’s. Nur ein paar journalistische Schlagworte, die darauf hindeuten, dass ein Bericht erstellt wurde, denen jedoch greifbare Details zum Bericht selbst fehlen.

Ein recherchierendes Googeln seitens The Big Lead fand den Sky Sports-Bericht, der all diese Aufregung auslöste. Es ist ein Video, in dem Reporter Jamie Weir sagte, dass Smiths Name immer wieder auftaucht, während er mit anderen Journalisten darüber spricht, wer der nächste sein wird, der LIV beitritt.

„Cameron Smith ist ein Name, der häufig als Mitglied von LIV Golf erwähnt wurde, und es gibt keinen Rauch ohne Feuer. Apropos anderer Golf Journalisten, andere Golfreporter, die diese Woche unterwegs sind, es ist ein Name, den Sie immer wieder hören … Und er ist auch nicht der einzige Name: Seine Landsleute Mark Leishman und Adam Scott, die alle drei möglicherweise nach dem Präsidenten abspringen Cup in Quail Hollow später in diesem Jahr. Und das hier ist ein großer. Ich weiß aus guter Quelle, dass Europas Kapitän des Ryder Cups, Henrik Stenson, tatsächlich sehr bald bekannt gegeben werden könnte.“