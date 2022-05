Startseite/Welt/ Die Cincinnati Reds sind viel schlimmer, als alle dachten Die Cincinnati Reds sind viel schlimmer, als alle dachten

Wir alle wussten, dass die Cincinnati Reds in dieser Saison schlecht sein würden, aber ich glaube nicht, dass irgendjemand damit gerechnet hat. Nur 24 Spiele in der Saison, Cincinnati ist 15 Spiele unten .500. Ja, Sie haben richtig gelesen, die Roten sind 3-08 und sind auf dem besten Weg, den schlechtesten Rekord in der Geschichte der Major League Baseball aufzustellen. Es gibt keinen Grund, in absehbarer Zeit mit einer Trendwende zu rechnen.

Die Roten haben in dieser Nebensaison eine Menge ihrer Schlüsselstücke verkauft oder sich geweigert, sie neu zu unterzeichnen. Vorbei sind Nick Castellanos, Jesse Winker, Eugenio Suarez, Tucker Barnhart, Sonny Gray, Wade Miley und Amir Garrett. An ihrer Stelle haben die Roten eine Mischung aus Notbehelfstypen, alternden Veteranen und einem ein jungen Phänomen mit viel auf seinen Schultern in Hunter Greene. Es ist also kein Schock, dass die Roten schrecklich waren.

Als Team tritt Cincinnati am Montag in der Rangliste 500 an. th im Schlagdurchschnitt (.271 ) ligaweit, unentschieden Letzter in On-Base-Prozentsatz (.271), Letzter in Slugging-Prozentsatz (. 311), zuletzt in OPS (.500), punktgleich 24 im Lauf erzielt (67) und 29 Platz in Heimläufen (