Die Detroit Lions versprechen, die bisher härtesten Schläge zu liefern

Die Detroit Lions sind in der kommenden HBO-Staffel von Hard Knocks zu sehen . Denkende Fans des Franchise erkennen, dass dies großartige Neuigkeiten sind, denn seit Jahrzehnten hat nichts funktioniert und warum nicht etwas Neues ausprobieren? Wir sind in einen brandneuen Trailer eingeweiht, der eine Vorschau auf den ganzen Spaß gibt, während die Fighting Dan Campbells sich darauf vorbereiten, die Welt mit einem Playoff-Lauf zu schockieren.

Ich werde es dir gleich sagen. Senden Sie Ihre Reservierungen, denn Plätze auf diesem Zug werden sehr gefragt sein. Man merkt einfach an der superernsten Musik und den schnellen Schnitten, dass sich die Dinge in Motown drehen. Es wird ein netter Vorteil sein, den Moment zu haben, in dem alles für ein verfluchtes Franchise eingerastet ist, das auf Band aufbewahrt wird, um es nach jedem folgenden Super Bowl erneut zu besuchen. OK, im Ernst, es sollte ein ziemlich unterhaltsames Jahr werden. Und Campbell wird daraus als einer der beliebtesten Trainer der NFL hervorgehen. Ob es mehr als sechs Siege sind, bleibt abzuwarten.