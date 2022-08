Startseite/Welt/ Die „Dude Perfect“-Idee von Amazon könnte ein neuer Trick sein Die „Dude Perfect“-Idee von Amazon könnte ein neuer Trick sein

Es ist eine Sache, zuzusehen, wie die Anzahl der Aufrufe des neuesten Dude Perfect-Videos zuverlässig in die Millionen steigt. Es ist eine andere, sie bei einer Live-Show bei einem Zwischenstopp auf ihrer nationalen Tournee zu sehen und die Explosion der Energie zu spüren, die von dem ausstrahlt, was zu einem aufkeimenden Industriekomplex geworden ist. Sie sind nicht wirklich diese Gruppe von YouTube. Sie sind ein kulturelles Phänomen, das unter Verbrauchern auftritt, die größtenteils zu jung sind, um öffentliche oder erwachsene Gespräche zu führen. Mein Sohn und ich haben sie vor ein paar Wochen erwischt, als sie durch die Stadt gerollt sind, und ich war ehrlich besorgt, dass einige Plätze leer sein könnten und es sich ein bisschen traurig anfühlen würde. Diese Bedenken hätten nicht fehlgeleiteter sein können. Jedes Kind dort wäre für seinen Lieblings-Trick-Shot-Enthusiasten durch eine Mauer gerannt. Jedes Kind dort wollte zwei Produkte aus dem Merch Store. Alle Eltern dort waren wahrscheinlich ein bisschen geschockt, dass einer von ihnen ins All fliegt. Die meisten waren nicht darauf vorbereitet, Fragen zur Dude Perfect-Kreuzfahrt zu stellen, denn wer erwartete, dass es eine Dude Perfect-Kreuzfahrt geben würde?

Sie sagen, sie haben einen klar definierten Markt und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Platzierung von Noggs in Seats. Daher macht es absolut Sinn, dass Amazon beabsichtigt, das Quintett in dieser Saison während Thursday Night Football mehrmals in einen alternativen Stream zu stellen.

Die international renommierten Meister des Unmöglichen liefern ein beispielloses und ausgelassenes TNF-Seherlebnis die ganze Familie kann zusammen genießen. Leidenschaftliche NFL-Fans und die Könige der viralen Sportvideos (58 Millionen Abonnenten auf YouTube), The Dudes machen sich daran, den Einsatz mit Off-the- Wandherausforderungen, gutmütige Rippen und lebensverändernde Wagnisse, die in der Action auf dem Spielfeld verwurzelt sind. „TNF with Dude Perfect“ erweitert kreative Grenzen und bietet eine neue Möglichkeit, Live-Spiele zu genießen. Beobachten Sie, wie die Jungs vorhersagen, was im nächsten Stück passiert, und begrüßen Sie eine unterhaltsame Parade von Dunk-Panzern, Puddingkanonen, besonderen Gästen und gelegentlichen Weltrekordversuchen.

Das ist vielleicht nichts für Sie. Es wäre nichts für mich, wenn mein Kind nicht besessen wäre. Aber er ist es, und wie so viele andere wird es ein neu entdecktes Interesse an Bengals-Titans oder was auch immer geben, wenn DP auf Abruf ist. Wird das Produkt gut sein? Das macht nichts, wenn Legionen von Perfektionisten einschalten, und es ist sowieso nichts für die Kritiker. Die Leute werden es im Moment vielleicht nicht zu schätzen wissen, aber dies wird sich als eine der besseren Ideen herausstellen, die ein Sendepartner seit langem für ein Zusatzprodukt hatte. Nicht Dude Perfect per se, sondern eine präzise zielgerichtete Erfahrung, die eine bestehende Marke nutzt. Und einer, der jünger ist als die Bruce-Springsteen-Enthusiasten, die bei ManningCast über alles lachen.

Im Großen und Ganzen ist nichts größer als die NFL. In diesem Fall ist Dude Perfect für das umworbene Publikum größer als die NFL. Sie sind die Hauptattraktion und das Spiel ist zweitrangig. Bisher hatte man das Gefühl, dass das Produkt auf dem Spielfeld immer in der Mitte des Rahmens stand und die Persönlichkeiten an den Rändern verstreut waren. Wenn Amazon wirklich versucht, sich diesem System zu widersetzen und es funktioniert, könnte es die Schleusen öffnen, um den Wilden Westen alternativer Streams mit frischen neuen Ideen zu füllen.

Aus neutraler Sicht muss ich sagen, dass ich den Schwung hier schätze. Es scheint extrem zukunftsorientiert zu sein und als würde jemand eine neue Tür ausprobieren, um zu sehen, ob etwas Magie dahinter steckt. Unterschätzen Sie es auf eigene Gefahr.