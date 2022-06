warum schau dir Verlängerungs-Playoff-Eishockey an, wenn du kannst schnupfen Sie einfach Kokain und fahren Sie ein Motorrad aus einem Hubschrauber

– Jon Bois (@jon_bois) April , 2022

Diejenigen, die gestern Abend das Spiel der Edmonton Oilers gegen Colorado Avalanche gesehen haben, fühlen dies tief. Das vierte Spiel der Western Conference Finals war geprägt von mehreren wilden Comebacks. Die Oilers lagen im dritten Spiel mit 4:2 vorne, bevor die Avalanche drei Treffer in Folge erzielten. Dann band Edmonton es, um es in die Verlängerung zu schicken – was uns Playoff-Hockey mit Überstunden bescherte, eine Verlängerung um alles und jeden für die Oilers, die verzweifelt versuchten, ihre Saison am Leben zu erhalten.