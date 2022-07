Die fünf größten Fragen für den MLB-Entwurf 2022

Dylan Lesko war fast sicher, dass er der erste Pitcher sein würde, der in den Draft aufgenommen wurde, bevor er sich im April einer Tommy John-Operation unterzog. Der Rechtshänder aus Georgia war der erste Junior, der jemals den Gatorade-Nationalspieler des Jahres gewann, nachdem er in 2021 eine dominante Leistung gezeigt hatte, als er ging -0 mit einer 0.40 ÄRA und 225 Durchgestrichen in 22 Innings. Er ist Elite und wäre wahrscheinlich unter die Top 5 gegangen. Jetzt ist sein Landeplatz unklar.