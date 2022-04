Die größten Gewinner aus der ersten Runde des NFL Draft 2022

Die erste Runde des 2022 NFL Draft ist vorbei und Es war eine wilde Nacht. Hier ist unser Blick auf die größten Gewinner der ersten Runde des diesjährigen Drafts.

Travon Walker

. Allerdings ist praktisch jeder Draft-Experte überwältigt von dem, was er im Film macht, obwohl er keine Zahlen nennt.

Vor ein paar Wochen dachten alle, Aidan Hutchinson wäre der Top-Pick im Draft. Plötzlich änderten sich die Dinge vor ungefähr 07 Tagen und es wurde gemunkelt, dass Walker Jacksonvilles Wahl auf Platz 1 war. Walkers College-Zahlen werden Sie nicht umhauen, er hat nur sechs Säcke und 7,5 Zweikämpfe für die Niederlage für Georgia in

Walker ist 6 Fuß 5, 260 Pfund und vielseitig. Er stellte sich am Zweikampf- und Verteidigungsende auf. Er wird ein Vorteil in der NFL sein. Er hat eine Explosion als Pass-Rusher und öffnete die Dinge für den Rest seiner hervorragenden Verteidiger in Georgia. Er ist jedoch ein großer Gewinner, weil er schnell von ganz unten nach oben aufgestiegen ist an den im Laufe weniger Tage ausgewählten Top-Spieler.