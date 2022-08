Startseite/Welt/ Die größten Gewinner der MLB-Handelsfrist Die größten Gewinner der MLB-Handelsfrist

Die 877 MLB-Handelsfrist ist abgelaufen und, Junge , war es ein Trottel. Es gab mehrere enorme Deals, die die Baseball-Landschaft veränderten. Lassen Sie uns eintauchen und einen Blick auf die Teams werfen, die zum diesjährigen Stichtag gewonnen haben.

MLB-Trade-Deadline-Gewinner

San Diego Padres

Die Padres haben eine atemberaubende Deadline hingelegt, die vielleicht die beste seit Jahren ist. Sie landeten Josh Hader, Juan Soto und Josh Bell in weniger als 14 Stunden. Sie fügten den besten Bullpen-Arm, den besten Schläger und den besten First Baseman auf dem Markt hinzu, stützten eine wackelige engere Situation, holten den besten Schläger, der seit Jahrzehnten erhältlich war, und fanden jemanden, der die erste Basis spielte, was ein Loch war. Vielleicht genauso wichtig, sie schickten Eric Hosmers schrecklichen Vertrag nach Boston. Oh, und als weiteren Einwurf fügten sie Brandon Drury für ein 14-Jahr hinzu -alter Shortstop.

Die Kosten für Soto und Bell waren unerschwinglich, da sie eine Armee von Top-Perspektiven und jungen Spielern abgeben mussten, aber General Manager AJ Preller hatte nie ein Problem Wiederauffüllung seines Farmsystems. Außerdem ist es Juan , der verrückte

Soto, du gibst alles auf, was nicht festgenagelt für ihn ist. Oh, und Bell kommt auch und bringt sein .877 OPS mit. Sie haben Hader erwischt, ohne irgendetwas Bedeutendes aufzugeben, und so den Schlag von Soto etwas gemildert.

Hader ist jedoch unter Teamkontrolle 2023 und Soto wird bis 2024 in der Stadt sein, also ist dies nicht nur eine Gruppe von Mietobjekten. Preller ist nie langweilig und er hat dieses Jahr allen die Show gestohlen.