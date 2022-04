Die größten Verlierer der ersten Runde des NFL Draft 2022

Johnson geriet in eine großartige Situation, als die New York Jets nach oben tauschten um ihn auf Nr. zu bekommen 22, aber der Florida State Edge Rusher fiel wie ein Stein. Er wurde projiziert, so hoch wie die Spitze zu gehen 10 und niemand weiß es wirklich warum er gefallen ist. Er war der ACC-Defensivspieler des Jahres, ein eiserner Mann, der fast nie vom Feld kam. Er passt perfekt zu dem, was Jets-Trainer Robert Saleh defensiv erreichen will.

Die Jets profitierten stark, während Johnson einen Sturz erlitt. Er ist in einer großartigen Lage, aber der Junge hat mit diesem Tropfen eine Menge Geld verloren.