Startseite/Welt/ Die größten Verlierer der MLB-Handelsfrist Die größten Verlierer der MLB-Handelsfrist

Die MLB-Handelsfrist ist gekommen und gegangen. Nach einem langsamen Start in die Deadline-Woche setzte eine Flut von massiven Deals den Baseball am Dienstag in Brand. Wir haben uns bereits angesehen, wer bei Stichtag gewonnen hat, nun folgt ein Blick auf die größten Verlierer des Tages.

Washington Nationals