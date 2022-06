Startseite/Welt/ Die Helmkamera der USFL zeigt, wie WR Isiah Hennie so hart getroffen wird, dass ihm ein Zahn herausfällt Die Helmkamera der USFL zeigt, wie WR Isiah Hennie so hart getroffen wird, dass ihm ein Zahn herausfällt

An diesem Wochenende gab es eine Art Sunday Night Football, als die USFL-Saison fortgesetzt wurde und die Philadelphia Stars gegen die Pittsburgh Maulers antraten. Als experimentelle Fußballliga probiert die USFL viele neue Dinge aus. Eine davon ist eine Helmkamera, die an den Skill-Position-Spielern angebracht ist, damit die Fans sehen können, was die Athleten auf dem Feld tun.

Es ist eine coole Idee, aber es ist schwierig, viele Highlight-Momente zu bekommen, weil sich die Dinge während der Spiele so schnell bewegen. Letzte Nacht zeigte die Helmkamera jedoch, wie es war, von einem mit hoher Geschwindigkeit heranfliegenden Verteidiger umgeworfen zu werden. Pittsburghs Außenverteidiger Isiah Hennie fing einen Pass bei einem Flankenmuster und drehte sich nach oben, wo er von Philadelphia-Verteidiger Cody Brown frontal getroffen wurde.

Die Kamera schwenkte danach zu Hennie an der Seitenlinie und er wurde dabei festgehalten, wie er einen Zahn ausspuckte, der sich durch den Schlag gelöst hatte .

