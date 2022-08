Startseite/Welt/ Die HLK-Werbung von Decoldest Crawford ist da und sie ist perfekt Die HLK-Werbung von Decoldest Crawford ist da und sie ist perfekt

Decolest Crawford hat einen der besten Namen in der Geschichte des College-Footballs. Vielleicht Sportgeschichte. Dank der in der vergangenen Saison eingeführten NIL-Regeln kann er nun von seinem großen Namen profitieren. Vor ein paar Wochen gab SOS Heating & Cooling in Omaha, Nebraska, bekannt, dass es den neuen Newman Wide Receiver aus Nebraska als Sprecher verpflichtet hatte, und alle waren sich einig, dass das absolut Sinn machte. Jetzt haben wir die eigentliche Anzeige und sie ist entzückend.