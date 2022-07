Startseite/Welt/ Die Höhen und Tiefen von „Stranger Things“ Staffel 4 Die Höhen und Tiefen von „Stranger Things“ Staffel 4

Fremde Dinge, die beliebteste Netflix-Show, die jemals produziert wurde, hat diesen Sommer ihre vierte Staffel veröffentlicht. Die letzten Folgen wurden am 1. Juli ausgestrahlt. Stephen Douglas und Liam McKeone trafen sich, um die Ereignisse der 4. Staffel zu besprechen. Was hat funktioniert? Was nicht? Wie sieht es im Vergleich zu früheren Saisons aus? Was wird mit diesen traumatisierten Hawkins-Kindern passieren? War Eddie Munsons Metallica-Szene das epischste Shredding auf der Leinwand, das wir seit langem gesehen haben? Und, am wichtigsten, endet Nancy mit Steve oder Jonathan?

0 : 30-4: : Erste Eindrücke, wieder einmal die Frage, warum dies eine Sommershow und keine Halloweenshow ist und wie Staffel 4 im Vergleich abschneidet zu Staffel 3.

4: 07-03: 15: Inwiefern hat die Entfernung zwischen der zentralen Besetzung in dieser Saison geholfen und geschadet? Müssen die Duffer Brothers die Formel ändern, die sie während der gesamten Show verwendet haben? Wird es jemals fatale Folgen für die Hauptfiguren geben?

: 15- 15: 23:

Den zweitägigen Zeitsprung ganz am Ende der letzten Folge diskutieren, was er den Zuschauern geraubt hat, und fragen, ob die Staffel insgesamt wirklich gebraucht wird so lange sein, wie es war.

: 30-30: 30: Dinge, die uns gefallen haben, darunter: Elevens Hintergrundgeschichte, der Ursprung von Upside Down, die majestätische Darstellung von Jamie Campbell Bower als Vecna, die Jock-Storyline und Lucas‘ Entwicklung.

: 30-45: 15: Quoten und Ende. Eddies Gitarrensolo, Musik als durchgehende Linie, Kate Bush, Jonathan vs. Steve auf der Suche nach Nancys Zuneigung, mehr Bildschirmzeit für Mr. Wheeler und was die Zukunft bringt.

All dies und mehr in der neuesten Folge von The Big Stream!

6081