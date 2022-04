Die Intervallfasten-Diät funktioniert nicht wie behauptet

Stundenlang fasten und auf Gewichtsverlust hoffen? Es ist ein Haufen Quatsch, sagen Experten.

Eine am Donnerstag im renommierten New England Journal of Medicine veröffentlichte Studie ergab, dass der lebhafte Trend des intermittierenden Fastens nicht effektiver ist als das traditionelle Kalorienzählen, und sprengt damit die von Prominenten unterstützte Modeerscheinung, die von Jennifer Aniston, dem ehemaligen Twitter-CEO Jack, angepriesen wird Dorsey und natürlich Goop-Queen Gwyneth Paltrow.

Forscher fanden heraus, dass intermittierendes Fasten – oder zeitlich begrenztes Essen, manchmal für bis zu 18 Stunden, mit dem Ziel, Pfunde zu verlieren – bei übergewichtigen Menschen nicht zu mehr Gewichtsverlust führte als die tägliche Kalorienzufuhr.

„Eine zeitlich begrenzte Ernährungsweise war hinsichtlich der Reduzierung von Körpergewicht, Körperfett oder metabolischen Risikofaktoren nicht vorteilhafter als eine tägliche Kalorieneinschränkung“, schreiben die Studienautoren.

Es ist nicht das erste Mal, dass intermittierendes Fasten, bei dem Diätetiker oft auf Nahrung verzichten und nur in einem 6- oder 8-Stunden-Fenster essen, als Diät-Dummkopf beschimpft wurde. Eine Studie von Forschern der University of California in San Francisco aus dem Jahr 2020 ergab, dass Faster im Vergleich zu Menschen, die sich normal ernährten, in 12 Wochen nur ein halbes Pfund mehr verloren.

Für die neueste Studie verfolgten Forscher der Southern Medical University in Guangzhou, China, 139 Patienten mit Fettleibigkeit, wobei sie eine gewisse Kalorieneinschränkung sowie eine zeitlich begrenzte Ernährung gaben – nur zwischen 8 und 16 Uhr. – oder andere mit täglicher Kalorieneinschränkung allein für 12 Monate. Beide Gruppen wurden angewiesen, sich ausgewogen zu ernähren – 1.500 bis 1.800 Kalorien pro Tag für Männer und 1.200 bis 1.500 Kalorien für Frauen.

Während etwas Gewicht verloren wurde – etwa 14 bis 18 Pfund im Durchschnitt für beide Gruppen – war es kaum ein großer Unterschied zwischen der zeitlich begrenzten Gruppe und den Kalorien zählenden Probanden. Außerdem gab es auch keinen großen Unterschied in BMI, Taillenumfang, Körperfett oder metabolischen Risikofaktoren.

„Die Gewichtsveränderungen waren bei der 12-Monats-Beurteilung in den beiden Gruppen nicht signifikant unterschiedlich“, schrieben die Autoren.

Während es einige positive, aber gemischte Forschungsergebnisse über intermittierendes Fasten in Bezug auf Langlebigkeit oder Typ-2-Diabetes-Patienten gab, haben viele, die sich mit der populären Diät versucht haben, die Praxis dafür kritisiert, dass sie ihr Leben fast ruiniert und schwächende Essstörungen verursacht.

Letztes Jahr erzählte die registrierte Ernährungsberaterin Tammy Beasley der Post von ihrer Horrorgeschichte mit der Diät und wie sie zu schwerer Anorexie und Orthorexie oder einer obsessiven Konzentration auf gesunde Ernährung führte.

„Es ist ein Wolf im Schafspelz“, sagte Beasley. „Ich wünschte, intermittierendes Fasten hätte einen Warnhinweis darauf.“

Die Behandlungsklinik für Essstörungen, Center for Discovery, stimmte zu und warnte davor, dass Fasten tatsächlich funktionieren kann, aber es hat Konsequenzen.

„Ja, es ist möglich, mit dieser beliebten Diät Kalorien, Fett und Gewicht zu verlieren“, schrieb die landesweite Klinik. „Es ist aber auch möglich, schnell wieder zuzunehmen, niedrige Energiespeicher aufzubauen, die zu depressiver Stimmung, Schlafstörungen und bei extremem Fasten sogar zu Organschäden führen können.“