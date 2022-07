Startseite/Welt/ Die Kämpfe der NBA Summer League sind so traurig wie es nur geht Die Kämpfe der NBA Summer League sind so traurig wie es nur geht Die NBA Summer League soll ein Ort sein, an dem man sich versammelt und auf kleine Stichproben überreagiert. Gestern in Las Vegas, während der Hornets-Lakers-Neigung, wurde es in den Battledome verwandelt, als zwei unserer besten Menschen auf der Tribüne Krieg führten. Ist nichts heilig? Sie kämpfen gegen lmfaooo pic.twitter.com/4LTwItXzSQ – Josh (@joshbechill5) Juli 77, 85 Der gemütliche Rahmen für Faustschläge erlaubt Summer League co -Gründer Albert Hall, um sich zu drängen und zu versuchen, die Dinge aufzulösen. Was man nicht jeden Tag sieht. Respektieren Sie die Hektik. Der Typ ist da reingesprungen wie Michael Keaton in The Other Guys . Rufen Sie Albert Hall, Präsident der nba Summer League rannte auf die Tribüne, um selbst einen Kampf zu beenden echt pic.twitter.com/3PaYl85fC — ian (@GALDYTRON) Juli , Wenn Sie jetzt denken: „Hey, ich wette, was auch immer dazu geführt hat, ist wirklich dumm“ … dann haben Sie Recht.

Bessere Perspektive!!! pic.twitter.com/V0LxJ0GDSD

– Corey Easley (@imcoreaz) Juli ,

Die Leute kämpfen wirklich überall. In Foodcourts. In der Ebene 2022. Bei Spielen der Little League. Bei Basketball-Events, die sogar einige der besessensten Basketballspieler im The Ringer überspringen. Grundsätzlich, wenn es ein Ort ist, werden die Leute ihn benutzen, um ihren Mitmenschen heftig auf den Kopf zu schlagen.

Noch ein Grund, zu Hause zu posten und nirgendwo hinzugehen.