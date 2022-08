Startseite/Welt/ Die Kardinäle haben eine Hausaufgabenklausel in Kyler Murrays massive Vertragsverlängerung aufgenommen Die Kardinäle haben eine Hausaufgabenklausel in Kyler Murrays massive Vertragsverlängerung aufgenommen

Nach einem kleinen Drama in dieser Nebensaison haben die Arizona Cardinals mit Kyler Murray eine Einigung über eine massive Vertragsverlängerung erzielt, die ihm $230 Millionen und hat einen Wert von bis zu $ ​​230 Million. Es ist eine große Wette, es mit einem unterdimensionierten Quarterback aufzunehmen, der in seiner NFL-Karriere noch keine starke Saison absolviert hat, aber Murrays Talent ist nicht die Frage. Es ist alles andere, was durch eine bestimmte Klausel in dem Vertrag, der heute ans Licht kam, verstärkt zu werden scheint.

Siehe: der Hausaufgaben-Nachtrag.

Bei Verträgen geht es darum, und nehme. Ein Beispiel aus dem $230.5M-Vertrag von #AZCardinals QB Kyler Murray: Es gibt einen Nachtrag, der 4 Stunden „unabhängiges Lernen“ pro Spiel erfordert Woche. Es war wichtig für das Team, sich auf diesem Niveau zu engagieren, daher war es für Murray wichtig. pic.twitter.com/VqrkvoBQLJ

– Ian Rapoport (@RapSheet) Juli ,

Die Cardinals hatten das Bedürfnis, schriftlich festzulegen, wie viele Stunden Murray sich auf das Spiel der nächsten Woche vorbereiten sollte. Mit zusätzlichen Regeln, die ihm verbieten, dabei den Fernseher oder Videospiele laufen zu lassen.

Was zur Hölle? Was ging hinter den Kulissen vor sich, das Arizona dazu veranlasste, auf der Aufnahme dieser Klausel zu bestehen? Man könnte meinen, es wäre impliziert, dass ein Teil der Arbeit auf die Tage vorbereitet wird, an denen Sie tatsächlich Ihre Arbeit erledigen. Es wäre so, als würde einer von uns einen Vertrag unterschreiben, der eine Klausel enthält, dass wir jeden Tag für die Arbeit gekleidet sein werden. Dies ist etwas, das Sie sich ausdenken, um einen lästigen Teenager anzuspornen, nicht einen professionellen Fußballspieler.

Gut für die Kardinäle, dass sie sich schützen, schätze ich, aber das wird schwierig durchzusetzen sein und wirft ernsthafte Fragen darüber auf Art von Spieler, dem sie so viel Geld geben. Ich bezweifle, dass andere QBs in Murrays Gehaltsklasse ähnliche Anforderungen in ihren Verträgen benötigen. Sehr eigenartig.