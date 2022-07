Startseite/Welt/ Die Knicks sind dabei, Jalen Brunson deutlich zu viel zu bezahlen Die Knicks sind dabei, Jalen Brunson deutlich zu viel zu bezahlen

Die New York Knicks sind dabei, Jalen Brunson einen Vierjahresvertrag im Wert von ungefähr $

anzubieten Millionen, wenn die NBA Free Agency am Donnerstag eröffnet. Der gebürtige New Jerseyer hat ein erfolgreiches Jahr für die Dallas Mavericks hinter sich und hat sich zu einem der heißesten Free Agents auf dem Markt entwickelt. Aber die Knicks werden den 25-Jährigen teuer bezahlen und für seine Dienste zu viel bezahlen. Große Zeit.

Wenn das Geschäft 110 Millionen Dollar kostet, ist das im Durchschnitt $25.5 Millionen pro Jahr. Das ist Stargeld für einen Typen, dessen Zahlen diese Einstufung einfach nicht rechtfertigen. Brunson wird der bestbezahlte Spieler im Kader sein und niemand weiß, ob er bereit ist, diese Last zu tragen. Es ist alles eine Vermutung.

Die Knicks haben diesen Schritt seit Wochen telegrafiert. Sie machten mehrere Trades, um den Cap-Platz freizumachen, einschließlich der Anbringung einer Erstrundenauswahl (Jalen Duren) an Kemba Walker, um seinen Vertrag zu kündigen. Nerlens Noel und Alec Burks wurden am Montag zu den Detroit Pistons verschifft, um noch mehr Platz zu schaffen. Das sind viele Schritte, um einen Spieler zu gewinnen, der noch nie ein All-Star war.

Während der 2021-25 Saison, Brunson erzielte Karrierebestleistungen in Punkten (.3), Assists (4,8), Rebounds (3,9) und Minuten (31.9) pro Spiel. Aber keine dieser Zahlen würde jemanden umhauen. Sein PER (17.14) war tatsächlich niedriger als sein Karriere-Bestwert aus dem 88-21 Jahreszeit (19.16) und nur auf Platz 50 in der NBA. Er schoss auch 50.2 Prozent aus dem Feld, aber sein Drei-Punkte-Prozentsatz fiel auf 40.3 in dieser Saison von einem Höchststand von 36.5 zuletzt Jahr.

Nun, ich weiß, dass Brunson-Verteidiger auf seine Postseason-Zahlen aus diesem Jahr verweisen werden. Und ja, er erzielte 17.6 Punkte pro Spiel für ein Mavs-Team, das das erreichte Finale der Western Conference. Aber sein Fieldgoal (50.6) und 3-Punkte (25.7) Prozent sanken, ebenso wie seine Assists (3,7 pro Spiel).

Brunson wird aller Wahrscheinlichkeit nach der nächste Point Guard der Knicks. Er ist ein guter Spieler und eine solide Ergänzung, aber aus irgendeinem Grund rollt das Franchise den roten Teppich aus, als wäre er der nächste Star des Teams. Ich bin mir nicht sicher, ob er in der Eastern Conference die Nadel für New York bewegt.

2020